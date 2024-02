«J’espère qu’elle est patiente et qu’elle parle anglais… » Au moment où 20 Minutes l’a rencontré, fin janvier, James Denton ignorait encore qui serait sa partenaire dans « Danse avec les stars ». Il a découvert le lendemain qu’il s’élancerait sur le parquet de la saison 13, qui commence ce vendredi à 21h10 sur TF1, avec Candice Pascal. La danseuse remportera-t-elle à nouveau la compétition comme elle l’a fait en saison 8 avec Agustín Galiana ? Réponse dans quelques semaines. Le comédien de 61 ans, surtout connu en France pour son rôle dans « Desperate Housewives », prévient qu’il est « un complet débutant ». « Je n’ai jamais dansé, si ce n’est très mal lors de mariages, admet-il. On m’a dit que cette année, tous les participants sont à peu près au même niveau alors que les saisons précédentes deux ou trois étaient très bons dès le début. J’espère que c’est vrai… »

Avez-vous accepté tout de suite de participer à « Danse avec les stars » ?

Non. Au début, j’ai refusé parce que je ne suis pas un danseur. Pour moi, m’engager là-dedans était le meilleur moyen d’avoir l’air ridicule. J’ai dit : « Merci d’avoir pensé à moi, mais ce n’est pas pour moi ». Et puis, juste après avoir dit non, j’ai commencé à penser que j’aurais peut-être dû accepter. J’ai demandé son avis à ma fille de 18 ans. Si je faisais « Dancing With the Stars » en France, tu trouverais ça cool ou embarrassant ? Elle m’a répondu qu’il fallait absolument que je le fasse. Mon fils de 20 ans, qui est musicien, m’a dit la même chose. C’est surtout un défi. Je me dis qu’à mon âge je dois saisir l’opportunité de vivre ce genre d’aventure et de faire quelque chose qui m’effraie un peu.

Vous redoutez de vous éloigner de vos enfants ?

Non parce que mes enfants sont grands, ils sont à l’université. Je les vois beaucoup. Si je suis encore en France au moment de leur spring break (les vacances de Pâques), ils viendront ici…

Vous êtes content de vous installer temporairement en France ?

Est-ce que vous êtes allé aux Etats-Unis récemment ? Je suis un fier Américain mais la situation là-bas est très tendue. J’ai très envie de passer du temps en France. J’adore Paris, j’y suis venu à l’époque de Desperate Housewives pour des photos de mode. Les gens étaient super, leurs réactions envers la série très flatteuses. Depuis, et sans doute pour cette raison, j’ai toujours aimé cette ville. Sa beauté est l’une des principales raisons qui m’ont fait accepter de participer à « Danse avec les stars ». Et puis les Français sont toujours si sympathiques avec moi.

La barrière de la langue vous pose problème ?

C’est difficile. Je m’efforce de parler français. Les Américains, et je ne suis pas antiaméricain en disant ça, ne sont pas les meilleurs pour l’apprentissage des langues. Ils apprennent un peu d’espagnol, un peu de français mais vraiment très peu sont polyglottes alors qu’ici tout le monde parle anglais, au moins un minimum, ce que je trouve très généreux et sympathique. Cela me gêne de ne pas parler mieux français.

Quelle est la danse qui vous fait le plus peur ?

Le plus simple serait que je vous dise celle que je ne redoute pas. Les danses latines me font un peu peur à cause des mouvements des hanches. Il y a tant de mouvements du corps, contrairement à la valse – non que ce soit plus facile, mais je pense que je serai davantage à l’aise sur les danses plus américanisées…

Vous venez de rencontrer les autres personnalités candidates juste avant cette conférence de presse. Quelles impressions vous ont-elles faites ?

Tout le monde est très gentil, amical, marrant. J’aime la diversité du casting, c’est un bon groupe. Je suis ravi d’en faire partie. On verra si je le suis autant quand ils commenceront à me battre (rires).