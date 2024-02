A la rédaction de 20 Minutes, nous avons toujours pensé être recrutés pour notre humour légendaire (et notre finesse d’esprit). C’était jusqu’à ce mercredi 7 février 2024 où notre sort a été scellé à l’unanime par les candidats de « LOL qui rit sort » : « Continuez plutôt à faire de l’information, vous êtes meilleurs là-dedans ».

Dommage pour notre stand up en cours d’écriture, mais nous laisserons les blagues aux professionnels de l’humour qui se retrouvent pour une saison 4. Dès le 16 février prochain, Amazon propose un nouveau casting de folie avec au programme les humoristes Jérôme Commandeur, Alison Wheeler, Redouane Bougheraba et Alban Ivanov, le cinéaste et acteur Jean-Pascal Zadi, ainsi que les vidéastes Carlito et McFly. Il y aura aussi les comédiennes Anaïde Rozam, Audrey Lamy et Marina Foïs.

Même si nos blagues travaillées pendant des heures au bureau n’ont pas franchement pris, on a quand même demandé aux candidats ce qui les fait le plus rire. « Moi, c’est plus les mimiques et l’humour pince-sans-rire. Je ne suis pas très blague parce qu’il y a quelque chose un peu trop construit, un peu trop attendu », avoue Anaïde Rozam. De son côté, Redouane Bougheraba avoue être surtout réceptif à l’humour de ses amis. « Avec Roman Frayssinet, par exemple, on rigole à des blagues que l’on se fait au téléphone ».

Les deux restent unanimes sur une chose : la kryptonite humoristique de cette saison reste Jérôme Commandeur.