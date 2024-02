«Destination X » a pris fin mardi soir sur M6 avec une finale qui s’est déroulée en deux temps. D’abord, un escape game à Munich (Allemagne) a opposé les trois candidats encore en course. L’épreuve a été fatale à Angie, qui a laissé Amine et Hélène se disputer la victoire à Athènes (Grèce). Déjouant tous les pronostics, Hélène, Nordiste de 40 ans, s’est imposée…

Quand vous avez pris le départ de « Destination X », vous imaginiez-vous aller jusqu’au bout ?

Absolument pas. Mon objectif au départ était de ne pas être la première à sortir du jeu. Puis de tenir et de faire au moins la moitié de l’aventure. Une fois cette étape passée, je me suis dit que ça commençait à devenir jouable et que je pourrais arriver en finale.

La finale a été stressante ?

Je mesurais l’adversaire que j’avais face à moi. Amine est celui qui a quasiment tout gagné depuis le début de l’aventure, celui qui a tout le temps juste, qui a tout le temps raison, qui a un train d’avance à chaque fois. J’ai essayé de ne pas lui montrer mais quand on était dans la voiture qui allait nous déposer sur le lieu de la finale, mes jambes ne me portaient pas, j’étais en stress total.

Cela a été une motivation supplémentaire ?

C’était hyper valorisant pour moi d’être face à quelqu’un du niveau d’Amine en finale. La marche était très haute. J’étais au départ dans un état d’esprit défaitiste. Mais j’ai fini par me dire que je ne devais rien lâcher, que je devais faire comme depuis le début. Je me répétais « Oublie que tu n’as aucune chance, sur un malentendu ça peut passer. »

Passer ses journées dans un bus aux vitres occultées, ça fait quoi ?

Pour moi qui suis une fille de la campagne, tout le temps dehors, cela a été très dur. A un moment, j’ai accepté de lâcher prise. On est dans le jeu et c’est cela le jeu. Il faut se contenter de ce que l’on a et ne pas ruminer le fait qu’on ne voit pas l’extérieur.

Quand vous avez découvert le trajet effectué, avez-vous été surprise par certaines destinations ?

Oui, parce qu’il y a des destinations comme Pula, en Croatie, que je ne connaissais pas. Je n’ai jamais su qu’on n’était allés là. Je ne sais pas si d’autres candidats le savaient. On a tous compris que ce n’était pas le Colisée de Rome, mais on ignorait où on était précisément. La grosse surprise, c’était les tonnes de pièges tendus par la production. Au fur et à mesure des étapes, j’avais bien compris que l’on pouvait se fier aux indices que l’on avait gagnés et que si c’était quelque chose qu’on nous donnait, c’était sans doute un leurre. Il y a plein d’indices que je n’ai pas vus alors qu’on avait les réponses sous nos yeux.

Quel a été pour vous le moment le plus fort de l’aventure ?

Il y a des victoires en équipe que j’ai adorées. Dans le village italien, quand Maxime a fait sonner la cloche de l’église et que l’on a gagné alors que notre équipe était partie en dernière position, cela a été un moment très fort. Le jeu des proches dans le château autrichien où je devais faire semblant de ne pas connaître mon mari, ça a été très fort aussi. L’escape game à Munich du dernier épisode, c’était aussi super, j’ai adoré ce jeu.

Parmi les autres candidats, y en a-t-il avec lesquels vous pourriez partir en vacances ?

On a déjà fait un week-end ensemble. on s’est tous rejoints chez Franck fin novembre. Il y a deux semaines, j’étais chez Maxime avec Julie et Julien. En août, on a prévu de se retrouver tous les dix du côté de chez Julien et Julien dans le Sud.