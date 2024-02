« J’ai été violée pendant dix heures », révèle Loana sur le plateau de TPMP

L’effarement et l’émotion ont dû saisir les spectateurs de Touche pas à mon poste, l’émission phare de C8, lorsque Loana, invitée ce 5 février 2024, a raconté avoir subi une agression sexuelle en septembre 2023 : invitée à prendre un verre par une connaissance croisée dans la rue, la première gagnante du jeu Loft Story aurait été « violée pendant dix heures »…

Mon dieu Loane #Loana c'est horrible#TPMP pic.twitter.com/trE6RSow3C — actumarinatv12 (@marinaguere) February 5, 2024

Commence alors le récit de cette terrible soirée au cours de laquelle son agresseur l’aurait séquestrée en verrouillant la porte de son logement « à double tour avant de mettre la clef dans sa poche », puis aurait commencé à « toucher là où il ne faut pas » avant de « placarder » Loana et de l’agresser sexuellement.

Quelques clichés, préalablement envoyés par la victime à l'animateur Cyril Hanouna – qui feint pourtant émotion et surprise – sont alors projetés sur l’écran géant du plateau. On y distingue très clairement d’énormes contusions sur différentes parties du corps de Loana, qui seraient consécutives au viol et auraient été photographiées « sept jours après les faits ».

Affirmant avoir été victime d’un choc traumatique, Loana a enfin expliqué qu’elle ne se souvenait pas de tout car elle aurait « des pertes de mémoire depuis ce jour-là ». Avant d’assurer qu’elle avait porté plainte pour briser le silence et « pousser d’autres victimes à prendre la parole ».