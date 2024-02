Pierre Gagnaire sera à la tête de la brigade cachée de « Top Chef »

Pour les 15 ans de « Top Chef », M6 a eu les yeux aussi gros que le ventre. A l’occasion de cette nouvelle saison, qui sera à l’antenne dans une poignée de semaine, la chaîne et la production ont proposé à Pierre Gagnaire d’être à la tête de la « brigade cachée ». Lancée lors de l’édition précédente et diffusée en deuxième partie de soirée, celle-ci consiste en une compétition parallèle impliquant les candidats éliminés au cours de l’émission. L’enjeu est de taille puisque la gagnant ou la gagnante reviendra l’aventure « Top Chef » avant la finale…

Lors de la conférence de presse, qui s’est tenue lundi après-midi à l’Hôtel George-V à Paris, l’animateur Stéphane Rotenberg a souligné que Pierre Gagnaire semblait « déterminé » et « archi motivé » à l’idée de diriger cette brigade et d’intégrer le concours « avec l’ambition de gagner ».

« On n’est pas là pour ramasser les miettes »

« On est des compétiteurs, on a envie d’être sur le podium. On n’est pas là pour ramasser les miettes », lui a répondu le chef de 73 ans qui cumule actuellement douze étoiles au Michelin pour sept de ses établissements. Et de confier qu’il s’était « attaché à ces candidats, à ces caractères ».

Sa participation est restée confidentielle. Le jury de la compétition culinaire ne l’a appris qu’au tout dernier moment. « On savait que quelque chose se goupillait. Quand on a vu que c’était Pierre Gagnaire, on a moins rigolé », a confié Hélène Darroze. Paul Pairet, lui, raconte qu’il avait entendu une rumeur mais que cela « semblait invraisemblable que monsieur Gagnaire, une institution de la cuisine, se prête au jeu, même si [il] savait qu’il aimait l’émission ».

« Comme beaucoup, j’étais très sceptique avec cette histoire de "Top Chef" il y a quinze ans, mais c’est vrai que c’est très bien fait, très professionnel, très honnête », a salué Pierre Gagnaire qui qualifie cette expérience télévisuelle d'« intense ».

Un jury 15 étoiles pour la saison 15

Pour marquer le coup de la saison 15 du programme, M6 a cherché à réunir quinze étoiles dans son jury. C’est ainsi que Stéphanie Le Quellec (2*), gagnante de la saison 2, et Dominique Crenn (3*) ont rejoint Hélène Darroze (3*), Philippe Etchebest (1*), Paul Pairet (3*) et Glenn Viel (3*) dans le jury. Les trois cheffes seront à la tête de la brigade orange et les trois chefs à celle de la brigade grise. Seize candidats et candidates seront en lice.

Les épreuves emblématiques de l’émission, telle que la boîte noire ou la guerre des restos, seront au rendez-vous mais dans des versions revisitées. Pour le « Qui peut battre ? » il s’agira d’affronter, selon sa brigade, Hélène Darroze et Dominique Crenn ou Glenn Viel et Paul Pairet. Le « trompe-l’œil » se doublera d’un « trompe palais » où il faudra donner un goût de viande à un plat en n’utilisant que des légumes. Une épreuve originale verra le retour de cinquante ex-participants et participantes de « Top Chef » pour déguster un banquet concocté par les talents de la nouvelle promotion. C’est ce que l’on appelle un menu alléchant.