Il fait un peu frisquet, dans l’immense hangar qui abrite le tournage d’Un si grand soleil, près de Montpellier (Hérault). « Les bureaux sont chauffés, les studios sont chauffés, mais le reste du bâtiment, qui fait 16.000 mètres carrés, ne l’est pas », confie à 20 Minutes Olivier Roelens, le producteur exécutif de la série de France 2, qui, comme ces collègues, ne s’aventure pas dans les couloirs, l’hiver, sans une petite doudoune. Pas de chauffage ni de climatisation là où ce n’est utile, c’est l’une des très nombreuses mesures que la production du feuilleton a prises, pour réduire son impact sur l’environnement.

Ces efforts ont même été couronnés, en 2023, par le label Ecoprod, décerné par l’association du même nom à des productions qui s’engagent pour la planète. « L’obtention de ce label a été un événement majeur, pour nous, poursuit Olivier Roelens. Toute action, petite, moyenne ou grosse, est intéressante à mettre en œuvre. » Car le secteur de l’audiovisuel et du cinéma est en première ligne, dans ce combat : il émet, chaque année, 1,7 million de tonnes de CO2 dans l’atmosphère, et génère une quantité de déchets croissante. « Parce que cette industrie véhicule des messages et façonne les représentations collectives, la responsabilité est toute particulière dans la prise de conscience écologique, indique l’association. Elle se doit donc d’être exemplaire. »

« Tous les services sont concernés, de l’écriture jusqu’à la postproduction »

Sur le tournage d’Un si grand soleil, on fait tout pour l’être. Et Laura Gérardin et Marguerite Ponchaux y sont pour beaucoup. Respectivement responsable de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement et alternante chargée de l’environnement chez France TV Studio, ce sont elles qui se démènent pour trouver des solutions pour réduire l’empreinte carbone du feuilleton. « Tous les services sont concernés, de l’écriture jusqu’à la postproduction, confie Laura Gérardin. Sur les plateaux, tout le monde est hyper investi. On a très peu de réfractaires ! » Le but, poursuit Marguerite Ponchaux, « n’est pas de punir, ni d’interdire, mais de sensibiliser, d’accompagner les gens dans cette démarche ».

Il y a, d’abord, bien sûr, des mesures simples, mais qui nécessitent de petits bouleversements dans le quotidien des comédiens et des techniciens, comme la suppression des contenants jetables à la cantine, l’intégration d’un maximum de produits locaux, la mise en place d’un tri des déchets performant, l’instauration d’un repas 100 % végétarien par semaine… Ou le fait de ne proposer de la viande rouge, dont la production est très polluante, seulement une fois par semaine. « On aimerait, à terme, parvenir à supprimer totalement la viande rouge », confie Laura Gérardin. La production s’est même payée, récemment, un déshydrateur, une machine qui permet de réduire les restes alimentaires laissés par les équipes au bord des assiettes en une poudre compostable.

« Comment tourner pour avoir le moins d’impact possible sur le milieu »

Mais il n’y a pas qu’à la cantine qu’on fait gaffe à la planète. Au maquillage et au coiffage, une bonne moitié des produits utilisés sont certifiés respectueux de l’environnement. Et côté costumes, les équipes tentent, désormais, de dénicher des habits labellisés, à la production responsable. « Et ce n’est pas si évident, confie Laura Gérardin. Ça restreint considérablement le choix. Artistiquement, c’est compliqué. Mais c’est un objectif que nous nous sommes fixé. » Sur le tournage, les efforts sont, aussi, très nombreux. Les Led ont détrôné les vieilles ampoules trop gourmandes, côté lumière. Quant aux groupes électrogènes, qui engloutissent des litres de gasoil quand les tournages se déroulent à l’extérieur, Un si grand soleil les a remplacés, en partie, par des machines à batteries.

Pour maquiller et coiffer les comédiens d'Un si grand soleil, une bonne moitié des produits sont écolos. - N. Bonzom / Maxele Presse

A Vendargues, par ailleurs, tous les décors sont fabriqués sur place, par des menuisiers, ce qui permet d’éviter de lancer sur les routes des convois exceptionnels. Et tout est conservé, retapé, transformé. Le feuilleton de la Deux fait également très attention quand il installe son gros barnum dans des décors extérieurs. Notamment quand il s’agit de zones Natura 2000, extrêmement nombreux dans cette région, entre la Camargue, la Méditerranée et les hauts cantons. « On se demande toujours comment on peut tourner pour avoir le moins d’impact possible sur le milieu », note Laura Gérardin.

Et il est même arrivé qu’Un si grand soleil renonce à tourner sur un site, parce que cela aurait trop bouleversé l’environnement. Ce fut le cas, récemment, à Villeneuve-lès-Maguelone, où nichait une espèce d’oiseaux. La production a dû revoir ses plans.

« Je suis pour que l’on montre le monde dans sa complexité »

Mais le combat pour l’écologie, dans Un si grand soleil, il se voit, aussi, à l’écran. Certains personnages, en particulier Ludo, ne cessent d’inciter leur entourage à adopter des gestes verts. Et le feuilleton a plusieurs fois mis l’écologie au centre de ses intrigues, notamment lorsqu’il a été question de la construction d’un lotissement sur un terrain protégé. Dans les prochaines semaines, c’est de glyphosate dont la série va parler. Et ça, c’est parce qu’Un si grand soleil « a toujours été le reflet de la vie réelle », confie son producteur exécutif.

« Le changement climatique, la transition écologique, etc. font partie de nos vies, poursuit Olivier Szulzynger, créateur et scénariste du feuilleton. Nos personnages sont traversés par les mêmes questionnements que nous. Je ne suis pas pour que l’on montre une série exemplaire, alors que notre vie réelle ne l’est pas. Je suis pour que l’on montre le monde dans sa complexité. » La plupart des personnages vont continuer à prendre leur voiture, mais aussi l’avion, dont certains « pour un oui ou pour un non », mais l’idée est que la série relate un monde équilibré, où on fait, aussi, attention à la planète. Car « les questions environnementales ont été longtemps été absentes des fictions ».

Une preuve de plus qu’Un si grand soleil est écolo : prochainement, il est prévu que l’image, dans le générique, où l’on voit un jet-ski glissant sur la Méditerranée soit supprimée. « Je n’ai rien contre les gens qui font du jet-ski, sourit Olivier Szulzynger. Mais doit-on en faire la promotion tous les soirs, à 20h50 ? Je n’en suis pas certain. »