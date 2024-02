Des airs de famille… TF1 lance ce lundi la première saison de La Tribu, série en six épisodes qui raconte les hauts et les bas d’une famille tout juste recomposée. Le couple que forme Camille et Martin, incarnés par Alix Poisson et Jonathan Zaccaï, doit prendre ses repères, composer avec les exigences et personnalités des enfants de l’autre et gérer la nouvelle maison. Si ce pitch vous rappelle d’autres séries, c’est normal. Explications avec l’équipe qui a présenté la série en septembre au Festival de la fiction de La Rochelle.

« Notre grande famille »

La Tribu est une adaptation très libre de Bonusfamiljen, une série suédoise dont les quatre saisons sont disponibles sur Netflix sous le titre francophone Notre grande famille. « Elle est beaucoup plus drama, souligne le producteur Harold Valentin. Dans La Tribu, on a envie de davantage de comédie et de dire que ces personnages n’ont pas le choix, qu’ils apprennent à s’apporter quelque chose tous ensemble et à le reconnaître. » L’adaptation française a été écrite par Manon Dillys et Eliane Vigneron, qui ont été chargées d’ajouter de la fantaisie au matériel original. Elles ont aussi créé le personnage de Mila. « Manon a vécu la famille recomposée, informe le producteur. Elle trouve les bons mots et imagine les bonnes situations, toujours justes ». Jonathan Zaccaï a jeté un œil à la série originale et a rapidement abandonné. « Personnellement, l’humour suédois… Cela ne m’a pas branché, confie-t-il. C’est le scénario de l’adaptation qui m’a plu et son ton. J’avais envie de tourner dans une comédie. »

« Fais pas ci, fais pas ça »

Thierry Sorel et Harold Valentin, les producteurs, ont entre autres travaillé sur Fais pas ci, fais pas ça, diffusée entre 2007 et 2020 sur France 2 et devenue culte. Camille et Martin, qui n’ont pas coupé les ponts avec leurs ex respectifs Franck et Alexandra (campés par Maxence Tual et Vanessa David) seraient-ils des cousins des Lepic et des Boulay ? Presque. La Tribu rejoue le choc des cultures, des habitudes et des valeurs. « On avait envie d’un Fais pas ci, fais pas ça revisité, reconnaît la production. A notre époque où vivre ensemble est devenu plus complexe, la famille recomposée est un moyen d’aborder le sujet qui est passionnant, avec des personnages pleins de contradictions ». L’une des influences revendiquée de la série de TF1 est l’humour britannique. « Il y avait matière à renouveler la comédie familiale à l’aune de ce que les Anglais arrivent à faire avec Breeders ou Shameless, avance Harold Valentin. Les Britanniques n’essentialisent pas les personnages. On voulait s’en inspirer ».

« Parents, mode d’emploi »

On a déjà vu Alix Poisson dans un rôle de maman teinté de comédie. Durant huit saisons, elle a formé un couple de fiction avec Arnaud Ducret dans Parents, mode d’emploi sur France 2. « C’était un programme court, donc cela permettait d’aller dans des situations pas du tout réalistes, rappelle la comédienne. Dans La Tribu, la gageure était de faire une chronique familiale, et que le public puisse s’attacher très fort à cette famille. Il fallait trouver le bon curseur avec la comédie sincère, qui n’a pas peur de basculer à 360° dans quelque chose de dramatique où il n’y a plus du tout de comédie. »