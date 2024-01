Quels artistes accompagneront les finalistes de la « Star Ac 2023 » ?

Après trois mois de compétition, ce sont donc Julien et Pierre qui, propulsés en finale après les éliminations d’Héléna et d’Axel, se produiront sur la scène du prime de la Star Ac. Les répétitrices Lucie Bernardoni et Marlène Schaff ont donc annoncé aux deux lauréats les noms des artistes invités pour la « grande finale », nous apprend Ozap.

Julien se produira d’abord en compagnie de Patrick Fiori, avec lequel il interprétera « Que tu reviennes », l’une des plus célèbres chansons de l’artiste marseillais ; le jeune finaliste devrait également chanter en duo avec Tayc, qui avait déjà participé à un prime la saison dernière et avait rendu une visite surprise aux élèves du château.

Pierre, lui, chantera avec Dadju (qui a déjà fait un duo, « I love you », avec ce même Tayc) puis avec Yseult pour sa chanson « Corps ». Enfin, et pour ne pas faire de jaloux, Vitaa, la marraine de cette saison, se produira en compagnie des deux finalistes.

On ignore encore si l’autre parrain de l’émission, le chanteur britannique James Blunt, sera présent ou pas, selon Ozap. Mais on peut raisonnablement penser que la star respectera la tradition et se joindra aux 11 candidats déjà éliminés pour apporter leur soutien aux deux finalistes.