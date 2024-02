A un tout petit peu plus de quatre mois des élections européennes, « Face aux territoires » fait sa rentrée sur TV5 Monde ce jeudi, à 9h30. Avec comme premier invité François-Xavier Bellamy, député européen qui rempile comme tête de liste LR pour le scrutin du 9 juin. Cyril Viguier, présentateur de l’émission – dont 20 Minutes est partenaire –, dresse les grandes lignes de cette nouvelle saison teintée de bleu et de douze étoiles dorées.

« Face aux territoires » aura-t-elle une forte coloration élections européennes cette année ?

Tous les événements politiques que l’on vit aujourd’hui – notamment la crise agricole actuelle – montrent que l’Europe est au cœur de nos vies. « Face aux territoires » va se colorer fortement sur l’Europe, ouvrir le débat sur l’Europe qui doit être comme ci ou comme ça selon les invités. Le concept d’Europe des régions me paraît peu souligné, or c’est la clé quand on voit combien l’Europe impacte nos vies. On va tenter d’être la grande émission des élections européennes. Notre premier invité est dans cet esprit-là avec la venue de François-Xavier Bellamy. C’est un signe qu’on donne.

On dit souvent que les élections européennes intéressent peu et seulement à quelques jours du scrutin. Comment faire pour que les téléspectateurs s’y intéressent ?

En n’abordant pas l’Europe par le petit bout de la lorgnette. « Face aux territoires » a une nécessité de proximité. Nos partenaires sont d’ailleurs les plus grands médias régionaux (Ouest-France, Nice-Matin, France-Antilles, Centre France). On doit être à même de traiter les sujets dont les Français se sont éloignés car on ne se préoccupe pas de leur situation. Or l’Europe est déterminante dans la vie économique du pays notamment. L’ambition est que l’émission permette aux téléspectateurs de retirer quelque chose pour eux ou leur vie.

Quelles nouveautés pour cette nouvelle saison ?

On continue à recevoir les leaders politiques, syndicaux ou d’opinion qui influencent ce qui se passe dans nos sociétés. On a la volonté d’une reprise numérique plus forte de ces interviews grâce au découpage de l’émission et une diffusion sur les sites de nos médias partenaires. On a aussi l’ambition de booster la programmation hors d’Europe avec des diffusions multiples (Afrique, Maghreb/Orient, Asie, Pacifique, Etats-Unis, Amérique latine)* et de toucher de nouveaux territoires de diffusion.

* France, Belgique, Suisse, Monaco : jeudi à 9h30 (heure de Paris). Europe : jeudi à 17 heures (heure de Paris/Berlin). Afrique : jeudi à 17 heures (heure de Paris), 16 heures, (heure de Dakar). Maghreb/Orient : jeudi à 19h05 (heure de Paris), 20h05 (heure de Beyrouth). Asie : jeudi à 12h30 (heure de Paris), 18h30 (heure de Bangkok). Pacifique : vendredi à 8h30 (heure de Paris) et 16h30 (heure de Tokyo). Etats-Unis : jeudi à 00h30 (heure de Paris), 18h30 (heure de New York). Amérique latine : jeudi à 23 heures (heure de Paris), 19 heures (heure de Buenos Aires).