«Tu fais super bien les garces ! » Le compliment est lâché par Bruno Solo en pleine conférence de presse de Tout cela je te le donnerai, au Festival de La Rochelle en septembre dernier. Il s’adresse à Nicole Calfan qui n’est absolument pas déstabilisée. « Je crois que c’est un nouvel emploi, rebondit-elle. Je vais demander à mon agent de ne trouver que des rôles comme ça. »

Le personnage dont elle parle, c’est celui de « la marquise ». « Un rôle impossible et indéfendable – ce que j’adore jouer, commente la comédienne. Elle n’a presque rien pour la sauver. » Matriarche et marâtre, elle règne d’une main de fer, le verbe toujours cassant, sur le domaine viticole provençal où se joue l’essentiel de l’intrigue de cette mini-série lancée ce mardi à 21h10 sur France 2.

Cette adaptation libre en six épisodes du roman Todo esto te daré de l’Espagnole Dolores Redondo réserve son lot de querelles familiales, de secrets enfouis et de non-dits mortifères… Elle est aussi l’occasion de retrouver un genre télévisuel qui était tombé en désuétude depuis plusieurs années : la saga dite « de l’été ». Soit un rendez-vous hebdomadaire où des clans se manipulent et se déchirent dans des décors de carte postale, sans lésiner sur le drama. Les exemples les plus marquants sont (quasiment) inconnus des moins de 30 ans : Les Cœurs Brûlés, Les Grandes marées, Les Yeux d’Hélène, Le Château des Oliviers, Dans un grand vent de fleurs… qui ont fait les belles audiences printanières et estivales de TF1 et France 2 dans les années 1990.

« Il y a une modernité dans les personnages »

« Quand j’étais gamin, il y avait plein de sagas, j’ai toujours voulu en faire et je n’avais jamais eu trop l’occasion », confie Aurélien Wiik, 43 ans, qui incarne l’un des fils de la marquise, « un personnage avec beaucoup de troubles et d’émotions, quelqu’un de complètement détruit. »

Le producteur Edouard de Vésinne tient à préciser qu’il ne s’agissait pas de recréer une vieille recette mais d'« innover ». « Avec Tout cela je te le donnerai, on est au confluent de plusieurs genres. Ce n’est pas vraiment une mini-série thriller comme on a l’habitude d’en voir, ni une saga d’été à la Dolmen. Il y a une modernité dans les personnages », souligne-t-il.

Pascal Fontanille, l’un des coscénaristes, complète : « Certes, il y a un côté un peu chaussons parce qu’on retrouve en partie la saga, mais elle n’aurait pas pu exister avant les années 2010. » Et pour cause : l’histoire se noue en partie sur le destin d’un couple gay marié. Manuel, interprété par David Kammenos, est un écrivain parisien à succès qui apprend brutalement que son époux Aymeric (Alexis Loret) est mort dans un accident de voiture en Provence alors qu’il le pensait en Belgique. En arrivant dans le Sud de la France pour reconnaître le corps, il découvre ce que son mari lui a caché toutes ces années, à commencer par sa famille avec laquelle il disait ne plus avoir de liens… car il avait repris le domaine viticole en secret.

« Des mondes qui s’affrontent culturellement, philosophiquement, financièrement »

« Que mon personnage soit homosexuel n’est pas le sujet de la série. La modernité, pour moi est là », avance David Kammenos. « Les problématiques auxquelles il est confronté peuvent aussi être celles de n’importe quel couple hétérosexuel », ajoute Pascal Fontanille. Néanmoins, le sujet de l’homophobie n’est pas éludé. Richard, le gendarme que came Bruno Solo, ne cache pas son hostilité envers les gays. « Il a toutes les caractéristiques d’un beauf, réactionnaire, conservateur, vivant à côté de son époque, affirme le comédien. Mais il est lucide sur qui il est. »

« Par la force des choses, parce que cette série est aussi une enquête atypique, mon personnage et Manuel vont devoir se parler. Jamais le destin n’aurait dû mettre sur la même route ce petit flic rabougri et frustré dont on sent qu’il a des tourments intérieurs et cet homme fracassé par ce qui vient de lui arriver, décrit Bruno Solo. Il y a un côté ceux d’en haut et ceux d’en bas qui ne peuvent pas se rencontrer. Des mondes qui s’affrontent culturellement, philosophiquement, financièrement. »

« Notre but était de valoriser et de préserver l’intime des personnages, leurs contradictions. Même si on en déteste certains, il y a de l’humain », poursuit David Kammenos. « Les personnages ne sont pas manichéens, insiste l’interprète du gendarme. Même si on ne les excuse pas de tout, on peut comprendre leur parcours. » Et on peut même les trouver jubilatoires. A l’instar de cette garce de marquise.