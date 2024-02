Hugo Clément comme on ne l’avait jamais vu. Début janvier, en découvrant le pilote de sa nouvelle émission, « Nos grandes décisions », lancé ce mercredi à 22h45 sur France 2, les médias, dont 20 Minutes, sont surpris de le voir déambuler en plateau, veste bleue sur chemise blanche à la cool, et distribuer la parole aux intervenants. Le tout avec un ton suffisamment décontracté pour ne pas sembler trop sérieux. Difficile de ne pas penser au Jean-Luc Delarue d’il y a vingt ans, époque « Ça se discute »…

La comparaison ne tarde pas à arriver sur le tapis lors de la séance de questions/réponses. Hugo Clément la trouve « flatteuse ». « Jean-Luc Delarue est la grande figure de la télévision française sur les émissions de société. Ado, je les regardais », raconte-t-il.

Le producteur Régis Lamana-Rodat reconnaît qu’établir un parallèle est inévitable. « On ne fait pas de la télé à partir de rien. Ceux qui ne s’inspirent pas sont soit des menteurs, soit des ignorants. Mais Hugo va faire les choses différemment. Après deux numéros, la question ne se posera plus », affirme-t-il. Il prend l’exemple de « Quelle époque ! », talk-show dont il assure également la production. « Léa Salamé sait ce qu’elle doit à Thierry Ardisson et à Catherine Barma, qui ont fait "Tout le monde en parle" », avance-t-il, soulignant que cela n’a pas empêché l’animatrice de créer un programme à son image, en y apposant son ton et sa patte.

« Mon rôle sera de libérer la parole »

« "Nos grandes décisions", n’a pas grand-chose à voir avec ce que faisait Jean-Luc Delarue, reprend Hugo Clément. La société a changé. On n’abordera pas les mêmes thèmes. Lui, il faisait des émissions de pur débat. Notre mécanique à nous consiste à accompagner les gens dans leur prise de décision. »

Concrètement, chaque mercredi, en direct, trois personnes viendront évoquer la question sur laquelle elles entendent se décider. Par exemple : « Dois-je opter pour la vasectomie ? » ou « Dois-je accepter d’offrir un smartphone à mon fils de 11 ans ? » ou encore : « Infirmière en burn-out, ai-je raison d’envisager une reconversion professionnelle ? » En face d’elles en plateau, des experts des sujets abordés et des individus ayant été confrontés aux mêmes questionnements témoigneront. A la fin des échanges, les téléspectateurs seront invités à se prononcer sur le choix à faire et, après avoir pris connaissance des résultats, la personne concernée révélera la décision qu’elle aura prise.

« Mon rôle sera de libérer la parole, que les gens se sentent à l’aise dans leur témoignage. Je serai un peu le maître des horloges, l’arbitre. Je vais faire en sorte que les débats soient fluides, prévient Hugo Clément. L’animation d’une émission en direct, reconnaît-il. C’est un défi, ça me sort de ma zone de confort. »

Ardisson s’est dit « C’est lui ! »

Il confesse s’être demandé s’il était le plus compétent pour présenter ce programme. Il a cherché avec Régis Lamanna-Rodat d’autres incarnants possibles, mais ils se sont ravisés. « Cela faisait longtemps que j’avais envie d’une émission de société. Cela m’a toujours intéressé, explique le trentenaire. Je souhaitais faire autre chose que simplement "Sur le front", afin de ne pas m’enfermer dans un seul format très spécifique. La proposition de Thierry est tombée à pic. »

Thierry, c’est Ardisson – qui a eu l’idée du concept il y a quinze ans, en prenant sa douche. « Je me disais qu’il était surprenant que personne n’y ait pensé avant. J’ai soumis l’idée à plusieurs chaînes, mais aucune ne voulait faire ce programme en direct. » Le projet a été mis dans un tiroir jusqu’à ce qu’il le présente à Hugo Clément.

Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois il y a quelques mois au restaurant. « Quand je l’ai vu arriver, beau, intelligent, costaud, je me suis dit : "C’est lui !". Il s’était à peine assis que je lui ai dit qu’il fallait qu’on fasse une émission ensemble », se remémore Thierry Ardisson pour qui Hugo Clément animateur était une évidence. Restait à convaincre France Télévisions.

« Les gens se livrent facilement à lui »

« On s’est posé la question de savoir si Hugo Clément était fait pour l’animation, révèle Nicolas Daniel, directeur des magazines du service public. C’est vrai qu’on est davantage habitués à le voir sur le terrain. Mais il a vite trouvé ses marques sur le plateau. » Thierry Ardisson clame, lui, avoir été « impressionné » : « Même entre le début et la fin du tournage du pilote, il n’a cessé de progresser ! »

Ce constat ne surprend pas Régis Lamanna-Rodat. « Pour ses documentaires, Hugo parcourt la France toute l’année. On le voit dans les rushs, on le voit dans les témoignages et dans l’exercice de l’interview : les gens se livrent facilement à lui », fait remarquer le producteur.

Hugo Clément, lui, se dit « touché que France 2 [lui] fasse confiance ». « Le gros point commun avec ce que je fais dans "Sur le front", c’est l’échange et l’empathie avec les autres. Le métier de journaliste reste le même : s’intéresser aux gens, discuter avec eux, faire preuve de curiosité. Je passe ma vie à faire ça. »