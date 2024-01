Si on ignore quel invité mystère succédera à Vincent Niclo, qui avait triomphé en costume de husky en juin 2023, on en sait désormais un peu plus sur le jury de la sixième saison de Mask Singer, qui devrait faire son retour sur TF1 au printemps 2024.

D’abord, Le Parisien vient de confirmer la rumeur selon laquelle l’animateur Laurent Ruquier, qui a récemment quitté BFMTV, fera partie du groupe d'« enquêteurs » du célèbre jeu télévisé.

Celui qui avait participé à une soirée de la saison 2023 de Mask Singer rejoindra donc l’humoriste Kev Adams, présent depuis la première édition et désormais remis de son hospitalisation d’urgence, ainsi que l’actrice Chantal Ladesou.

De quoi faciliter son intégration puisque Laurent Ruquier a autant de complicité avec l’éternel interprète de la série SODA, qu’il a côtoyé en 2010 sur le plateau de On n’demande qu’à en rire, qu’avec Chantal Ladesou, qui est pensionnaire des Grosses têtes, sur RTL (qu’il anime depuis 2014).

En revanche, on ignore encore qui sera le quatrième enquêteur – ou la quatrième enquêtrice – : après avoir participé au programme durant deux saisons, le ventriloque Jeff Panacloc est annoncé partant ; Michèle Bernier, présente en 2023, ne devrait pas rempiler. Mais Le Parisien révèle que la production chercherait plutôt à recruter un visage féminin… et avance le nom de la chanteuse Anggun, présente sur les 3 premières saisons.