« Je n’arrête pas de rire. Mes joues me font mal ! » Jeudi, la chorégraphe et directrice artistique canadienne Mel Charlot, nouvelle recrue du jury de « Danse avec les stars », a fait la connaissance de ses futurs acolytes, Fauve Hautot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux. Cela s’est visiblement passé, dans la (très) bonne humeur. « Les atomes crochus sont là, immédiatement. On se comprend sans avoir nécessairement à expliquer grand-chose », confirme Chris Marques qui ne tarit pas d’éloges sur elle.

« Il était important pour nous d’apporter de la fraîcheur et de trouver quelqu’un qui ne vient pas de notre univers à nous, poursuit-il. On est tombé sur Mel et on a immédiatement été sous le charme. Elle représente tout ce qu’on aime : l’excellence. La danse, c’est toute sa vie. »

« On sent une bonne vibe »

Mel Charlot assure ne pas avoir hésité une seconde à rejoindre le jury. « Jean-Marc [Généreux] et moi avons travaillé ensemble à Montréal sur l’émission Révolution, et il m’a dit plein de bonnes choses sur Danse avec les stars. Je voulais découvrir cela, raconte-t-elle à 20 Minutes. J’ai étudié dans un lycée français, donc j’ai appris plein de choses sur la France. Je suis vraiment contente d’être ici, on m’a bien accueillie. On sent une bonne vibe ["vibration", "énergie "]. »

Née à Montréal de parents d’origine haïtienne, elle s’est passionnée pour la danse dès l’enfance, notamment grâce à l’émission « So You Think You Can Dance », qui a fait office de déclic.

En tournée avec Lizzo

En 2010, elle a arrêté ses études de psychologie pour s’accomplir dans sa discipline de prédilection. Elle s’est installée aux Etats-Unis pour y apprendre la danse, en se spécialisant dans le hip-hop. « J’ai fait du Broadway [elle a par exemple joué dans la comédie musicale Le Roi Lion], de la compétition, j’ai travaillé avec des artistes comme Beyoncé ou Mariah Carey », résume celle qui a aussi dansé pour Lizzo lors de sa tournée internationale en 2022.

« J’ai un grand cœur de maman », ajoute-t-elle, lorsqu’on lui demande de se présenter - son compagnon et elle sont parents d’un petit Matéo, âgé de 3 ans. Il émane de cette chorégraphe une grande bienveillance et l’on pressent qu’elle a aussi le tempérament d’une personne qui n’hésite pas à dire ce qui doit être dit.

« Je crois que tout peut très bien se passer tant qu’il y a du respect. On partage la même passion », glisse Mel Charlot qui dit avoir « hâte » de commencer le tournage de Danse avec les stars. Elle n’aura pas à patienter trop longtemps, le premier prime - qui sera enregistré en amont - sera diffusé sur TF1 le 16 février.