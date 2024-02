Un maire à la recherche des cahiers de doléances perdus des « gilets jaunes »

Des cahiers de doléances restés lettres mortes. Cinq ans après le mouvement des « gilets jaunes », le maire d’un village de l’Oise, Fabrice Dalongeville, n’a jamais lâché l’affaire. Que sont devenus ces cahiers et les expressions citoyennes qu’ils contiennent ? Devant la caméra de la réalisatrice Hélène Desplanques, l’élu va arpenter la France, des campagnes reculées de la Creuse jusqu’à l’Assemblée nationale, à Paris, pour retrouver une partie de ces écrits.

Son objectif ? Rendre public tous ces documents, « comme le président de la République s’y était engagé au moment du grand débat national », explique-t-il à 20 Minutes. Car, aussi surprenant que cela puisse paraître, les quelque 250.000 contributions de ces cahiers, réunis et numérisées aux Archives nationales*, n’ont pas le droit d’être diffusées auprès du grand public.

« Notre-Dame de Paris brûle »

C’est ce que l’on apprend en regardant le documentaire Les doléances, réalisé par Hélène Desplanques et diffusé, ce jeudi, à 22h50, sur la plupart des chaînes régionales de France 3. « Le gouvernement n’a pas voulu mettre ces données en open source », révèle par ailleurs, Gilles Proriol, expert de l’analyse de la parole citoyenne qui avait été chargé de travailler sur le sujet, il y a cinq ans, avant d’être obligé de « supprimer toutes les données » de ses ordinateurs.

Fabrice Dalongeville, dans sa mairie d'Auger-Saint-Vincent, dans l'Oise, se bat pour rendre public les cahiers de doléances redigés lors de la crise des «gilets jaunes», dans le documentaire d'Hélène Desplanques, «Les Doléances». - 13 Prods production

Et de raconter comment le grand débat national a fini aux oubliettes. « Le soir où Emmanuel Macron doit restituer ce qu’il a compris de toutes ces contributions, Notre-Dame de Paris brûle [le 15 avril 2019]. Il annule son intervention au JT et les médias passent à autre chose. Je pense que ça a été une frustration énorme pour tout le monde, y compris les organismes publics qui souhaitaient des analyses pour connaître le sentiment du grand public sur certains thèmes. »

Pourtant, cet expert estime à 700 le nombre de propositions différentes qu’il a pu recenser. Dont une centaine très partagées. « Il y a de quoi élaborer un véritable programme politique, avance-t-il. Et spontanément les gens parlent assez peu d’immigration et de sécurité, c’est surtout la question du pouvoir d’achat qui revient. »

Les doléances plutôt que les sondages

Pour Fabrice Dalongeville, fil rouge de ce documentaire d’une heure, « il faut se saisir de cette matière pour améliorer les politiques publiques, comme le fait le département de la Gironde ». L’élu reste persuadé qu'« on devrait gouverner avec les doléances et non avec des sondages ».

C’est pourquoi il a accepté sans problème le projet d’Hélène Desplanques. « Ces cahiers, c’est le reflet de la vitalité de la démocratie et ça rappelle fortement la Révolution de 1789, indique la réalisatrice. C’est aussi très émouvant de lire certaines contributions. Je voulais faire revivre tout ça en images. »

Tourné comme un road movie à la façon « Strip-tease » (c’est-à-dire sans commentaire), son documentaire, bercé par des moments très émouvants, relancera-t-il le débat autour de cette parole citoyenne « rendue invisible » ? « Moi, en tout cas, prévient Fabrice Dalongeville, je vais continuer à interpeller les parlementaires, le gouvernement et le chef d’Etat. » La lutte continue.

* Le nombre total de contributions écrites sous toutes les formes (scripts des débats publics, courriels, etc.) est évalué à 2 millions dans toute la France.