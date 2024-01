Un autocar noir flottant sur la lagune de Venise (Italie). C’est l’image spectaculaire apparue au milieu du quatrième épisode de « Destination X » diffusé mardi sur M6. Une surprise pour les candidats, comme pour le public, alors que jusque-là, la ville d’arrivée du jour n’était révélée qu’en fin d’émission. Dans tous les cas, cela fait de la très bonne télé.

Un tour de force accompli par la production ? Pas complètement, minimise Fabien Coulaud, le producteur artistique du programme. « Cela paraît fou de mettre un bus sur une barge mais, à Venise, ça ne l’est pas tant que ça. La ville a déployé au fil des siècles des moyens de fonctionnement adaptés à ses particularités. Il y a plein de transports en barges que l’on ne voit pas quand on est touriste. »

« On ne pouvait pas faire appel à nos dronistes »

Les équipes françaises ont bénéficié du retour d’expérience de leurs homologues belges, créateurs du concept original. « Il y avait une étape à Venise dans la version flamande et on a décidé de refaire ce plan iconique. On a utilisé les mêmes contacts que les Belges », précise Fabien Coulaud.

Ce n’est pas pour autant que le stress ne planait pas sur le tournage. « Venise a mis des process en place pour les tournages de films. On ne pouvait pas faire appel à nos dronistes. On devait travailler avec ceux qui sont affiliés à la ville, dont on a récupéré les images ensuite. On a suivi les mêmes démarches que pour un long métrage. Il faut savoir que les autorisations sont données pour un jour et un créneau horaire précis. L’angoisse était donc de réussir à arriver sur les lieux sans encombres parce que si on ne pouvait pas tourner à la date et à l’heure prévue, nos autorisations étaient perdues », poursuit le producteur.

Les yeux ronds d’un conducteur de grue

Une épreuve nocturne, en gondole, était également au programme. « Cela a demandé une organisation très compliquée, confirme Fabien Coulaud. Il a fallu privatiser un dédale de canaux. Cela exige un gros travail en amont mais, comme la ville est bien organisée, une fois que tu as calé ça, tout est carré ».

Aussi spectaculaire soit-elle, cette séquence dans la Sérénissime, n’est pas celle qui a été la plus difficile à gérer. « Cela a été moins facile de gruter l’autocar pour l’épisode 1. On avait pour cela dû faire appel à un bureau d’études. Et le conducteur de la grue nous regardait avec des yeux ronds », raconte le producteur artistique. L’objectif était de suspendre l’autocar dans les airs pendant plusieurs heures et de recréer des conditions pouvant laisser penser aux passagers que le véhicule était monté à bord d’un ferry. Mais à Venise, pas de subterfuge, le « X Bus », était bel et bien sur les flots.