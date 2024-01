Le douloureux sevrage va bientôt prendre fin. Après toute une année 2023 sans nouvelle saison de Danse avec les stars, le programme devrait revenir, pour une treizième saison, cette année ; Si on n’a pas la date exacte, on connaît désormais trois des candidats qui chercheront à succéder à Billy Crawford et Fauve Hautot.

La première star est américaine : James Denton. Si vous ne connaissez pas son nom vosu connaissez sans doute celui de son personnage culte : Mike Delfino, le plombier, et amoureux de Susan, dans Desperate Housewives. On va lui souhaiter un plus joyeux destin dans Danse avec les stars que dans la série culte de Marc Cherry.

On attend la suite...

A ses côtés, les téléspectateurs découvriront les talents de danseuse de Cristina Cordula. L’emblématique spécialiste de la mode et du shopping de M6 passe à l’ennemi. L’ex-animatrice télé est aujourd’hui une femme d’affaires accomplie avec une marque de maquillage notamment, et des livres en pagaille.

Enfin, la chanteuse Cœur de Pirate fera partie du casting. Plus habituée à rester derrière son piano quand elle est sur scène, elle accepte ici un beau challenge.

A part ça, on ne sait pas grand-chose de cette prochaine saison. Camille Combal sera à nouveau à l’animation, et le jury devrait être remanié, de même que le pool de danseurs et danseuses.