Plus belle la vie est-elle vraiment « encore plus belle » sur TF1 ? Stoppé net sur France 3 en 2022, le feuilleton a fait son grand retour lundi sur la première chaîne. La série est désormais diffusée quotidiennement à 13h40, juste après le JT de Marie-Sophie Lacarrau. Un nouveau rendez-vous que n’ont pas manqué les téléspectateurs : 2,99 millions de curieux étaient devant leur petit écran pour son lancement, soit un million de plus que la moyenne de la case, comme le soulignait mardi le site de Puremédias.

Jeudi, ils étaient encore 2,51 millions à suivre le programme. Un score légèrement en baisse, qui reste toutefois supérieur aux audiences réalisées par PBLV lors de ses dernières diffusions sur France 3 (2,22 millions chaque soir à 20h20 en moyenne du 22 août au 18 novembre 2022, précise le site spécialisé). Un retour en grande pompe, donc, de quoi largement réjouir TF1. Mais qu’en ont pensé les fans de la série ? « Renouveau bienvenu » pour certains, « créneau horaire inadapté » pour d’autres… Du côté des lecteurs de 20 Minutes, ils sont mi-figue mi-raisin.

« Je ne regardais plus la série depuis quelque temps »

Il y a d’abord ceux pour qui Plus belle la vie fait toujours mouche. « C’est avec une très grande joie que j’ai retrouvé l’ancienne ambiance de ce feuilleton, s’enthousiasme Françoise, 74 ans. J’espère que ce feuilleton va continuer de longues années, à la fois pour le bonheur d’avoir redonné du travail pour les acteurs et actrices et pour le bon moral qu’il procure aux téléspectateurs. » Ce lancement a même réussi à réconcilier le programme avec d’anciens adeptes. « Je ne regardais plus la série depuis quelque temps, m’étant lassée. J’ai regardé le 1er épisode et maintenant j’ai hâte de voir le prochain ! », jubile Anaïs, 26 ans. Serge, un septuagénaire, évoque même un « renouveau bienvenu ». « Les décors sont sublimes – bravo pour la magnifique vue de Marseille et de ses environs –. Les actrices et les acteurs anciens et les nouveaux venus sont excellents », juge-t-il.

Si le cœur du propos reste le même, TF1 a pris le parti de proposer une toute nouvelle version de PBLV. A commencer par les protagonistes de la fiction, en partie renouvelés. Les téléspectateurs ont retrouvé certains historiques, comme Cécilia Hornis qui joue Blanche Marci depuis la toute première saison, Stéphane Hénon qui incarne Jean-Paul Boher ou Léa François, Barbara Evenot dans la série. A leurs côtés, ils ont aussi pu découvrir des petits nouveaux avec l’arrivée de Moon Dailly, la nouvelle commissaire Meiline Liao ou Iñaki Lartigue, un nouveau lieutenant du nom de Samuel Gayet.

Un casting qui interroge beaucoup Madeleine, 75 ans, qui qualifie ce démarrage « d’un peu lent ». « J’appréhende la suite car beaucoup de visages connus ne feront plus partie de la série… Il va falloir que les nouveaux soient très convaincants pour nous inciter à être fidèles », prévient cette fan de la première heure.

« Trop de décors, trop de personnages tuent l’âme de cette série »

Les téléspectateurs n’ont pas manqué de remarquer que les décors ont intégralement été repensés. Les tournages se déroulent toujours au Pôle Média de la Belle de Mai à Marseille, mais aussi en extérieur pour « mettre en valeur la région », expliquait Vincent Meslet, le directeur général de Newen France qui produit la série, en octobre dernier. Le bar du Mistral figure encore dans le feuilleton mais dans une version modernisée. Des changements qui n’ont pas trop ébranlé la sexagénaire Patricia, qui s’est fait une joie de retrouver les anciens acteurs. « J’étais ravie et impatiente que Plus belle la vie reprenne. Les décors extérieurs sont assez fidèles à la première mouture mais celui du bar est trop moderne à mon goût », estime-t-elle toutefois.

Hélène, 60 ans, ne cache pas sa déconvenue. « Très déçue ! Trop de décors, trop de personnages tuent l’âme de cette série qui était chaleureuse, vivante. La caméra proche des personnages apportait l’impression "d’y être", analyse-t-elle. Il y a certes de gros moyens sur TF1 mais c’est beaucoup plus superficiel et tape à l’œil ! ». Ils sont plusieurs à avoir noté une esthétique et une atmosphère différentes, propres à la nouvelle chaîne de diffusion de PBLV.

C’est le cas du trentenaire Julien, qui « était très heureux et ému de retrouver les personnages qui font partie de la famille ». Il explique : « S’ils n’ont pas changé, je trouve que l’ambiance n’est plus la même. La mise en scène est plus élaborée, elle fait plus fiction. Sur France Télé, les images étaient moins belles mais accentuaient l’aspect réaliste qui nous rapprochait des personnages et des histoires. Je trouve que la série perd un peu de son identité en se rapprochant de Demain Nous Appartient et Ici Tout Commence [deux autres séries de TF1] ». Il nuance néanmoins en disant « qu’il faut laisser le temps à la série de s’installer, de trouver ses marques, en espérant que d’autres anciens finiront par revenir ».

« On n’a pas le temps de se mettre dans le bain »

Quelques nuages assombrissent donc ce nouveau Plus belle la vie, notamment sa case de diffusion, juste après le 13 Heures. « Le créneau horaire est inadapté et diminue substantiellement l’audience. A changer très rapidement sous peine d’échec », alerte Yvan, 67 ans. « Je suis retraité mais ce feuilleton se regarde en fin de journée, tranquille dans le fauteuil », ajoute Guy. On imagine que dans un canapé, ça fonctionne tout aussi bien.

Autre critique récurrente, celle du nouveau format des épisodes. Ils sont passés de vingt-six minutes sur France 3 à vingt minutes sur TF1. « Nous avons réfléchi à un programme affinitaire avec le public du journal, actif et provincial. Il ne fallait pas qu’il soit trop long parce qu’une partie des actifs retourne ensuite travailler », justifiait Rodolphe Belmer, Président directeur général de TF1 à Stratégies, rapporte Télé-Loisirs. Toujours est-il que la pilule a dû mal à passer chez nos lecteurs.

« Le seul bémol que je dirais, c’est que les épisodes sont trop courts et on n’a pas le temps de se mettre dans le bain. Mais je continue quand même de regarder », explique Hélène, une quadra. « Le format plus court ne permet pas de développer correctement les intrigues, analyse quant à lui Julien. Ce qui est frustrant car le plaisir de retrouver les personnages est là et on a vite envie de découvrir tout ce qui s’est passé pour eux en un an. » Plus belle la vie, mais un poil trop courte ?