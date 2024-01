« C’est une expérience enrichissante que je recommanderais à beaucoup de dirigeants de réseaux et d’enseignes ». Edouard Falguières, le directeur affiliation et en charge du développement international du groupe Guinot-Mary Cohr, a été comblé par sa participation à « Patron incognito ». Dans l’émission diffusée ce mercredi, à 21h10, sur M6, on le verra s’immerger, sous couverture, dans les laboratoires de productions de la société de cosmétiques et découvrir, non sans émotion, le quotidien de deux salariées, Kelly et Angélique. Le dirigeant s’est confié à 20 Minutes.

Qu’est-ce qui a motivé l’entreprise à participer à l’émission ?

La production nous a contactés il y a plus d’un an. On n’était pas très chauds au début. Je n’avais pas trouvé la solution pour me rendre incognito dans un institut de beauté puisque c’est un univers 100 % féminin. C’est pour ça que, sur ce tournage, on a eu la latitude d’avoir deux types de scénarios, un avec Sophie Rollet, directrice commerciale, qui a pu aller en immersion dans un institut à Lyon, et l’autre avec moi au contact de mes collègues sur le site de production à Dammarie-les-Lys.

Vous n’avez pas eu peur, pour l’image de l’entreprise, de vous engager dans un processus télévisuel sur lequel vous n’aviez pas vraiment le contrôle ?

Si on n’était pas fiers et sûrs de la qualité de notre production et de notre organisation commerciale, on aurait renoncé. Le bénéfice de l’émission est de donner accès à des situations et des informations qu’en tant que dirigeants on ne peut pas connaître. Même si on a les meilleurs reportings et meilleurs contrôles qualité, cela ne donne pas un reflet sur l’implication des salariés, sur ce qu’ils pensent de l’entreprise, sur leurs idées pour améliorer la production. Peut-être que ça peut montrer des faiblesses dans l’organisation ou des choses comme ça, mais c’est la réalité, et je serai bien curieux de voir ce que donnerait l’émission dans les autres entreprises de notre secteur d’activité. On a tous nos failles. Cela permet de faire remonter plus vite les problèmes et de réagir plus rapidement. L’émission ne va pas changer notre façon de produire, mais si on peut améliorer le quotidien de collaborateurs très impliqués dans l’entreprise, c’est bien, et c’est ce qu’il s’est passé.

Le meilleur moyen de savoir ce qu’il se passe à la base, c’est donc de mettre les mains dans le cambouis ?

Pour vérifier la qualité de nos réseaux de distribution, on fait souvent des visites mystères, c’est-à-dire qu’on utilise des sociétés de clients mystères qui vont se rendre compte, dans nos instituts, de la manière dont les méthodes sont appliquées ou comment telle opération commerciale est déployée. Au laboratoire, on a le contrôle qualité. Mais on ne vérifie pas suffisamment l’engagement de nos collaborateurs et c’était très intéressant à ce niveau-là. J’ai proposé à beaucoup de mes collègues du siège à Neuilly d’aller passer deux jours dans les laboratoires de production et dans les ateliers de conditionnement pour mieux comprendre le métier initial de l’entreprise, parce que, à la base, on est industriels.

Quel est le moment le plus fort de votre expérience dans « Patron Incognito » ?

Il y en a plusieurs, mais je dirais que j’ai été marqué par les collaboratrices que nous avons suivies. Manon [dans l’institut lyonnais], Kelly et Angélique aiment la société, ont un engagement à bien faire leur travail. Quand Kelly me dit que chez Guinot, c’est son premier travail et qu’elle souhaite que ce soit le dernier parce qu’elle y est bien, c’est une preuve d’attachement qui est très importante.