Un retour réussi pour PBLV ? Rebaptisée Plus belle la vie, encore plus belle, la série culte de France 3 a fait son grand retour lundi, diffusée désormais quotidiennement sur TF1 à 13h40, juste après le JT de Marie-Sophie Lacarrau. Marqué par un hommage rendu à Michel Cordes et Marwan Berreni, deux acteurs du feuilleton disparus l’an dernier, le lancement de cette nouvelle version a rassemblé près de trois millions de curieux, annonce la chaîne dans un communiqué de presse ce mardi. Un « énorme carton », s’est-elle réjouie dans un tweet. Mais ce retour est-il à la hauteur des attentes des fans ?

