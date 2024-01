Il déplore la perte d'un « frère, un ami, un homme attentionné ». Paul Michael Glaser, qui incarnait Starsky dans la série culte Starky et Hutch, a réagit ce samedi au décès jeudi de David Soul, connu pour son rôle du détective Hutch.

« J'ai du mal à comprendre la disparition de David, a-t-il confié au magazine américain People. Il me semble que c'était à peine hier que nous échangions des insultes au téléphone. »

Paul Michael Glaser a présenté ses condoléances à la femme et aux enfants de David Soul. Il a également remercié les téléspectateurs, toujours fidèles près de cinquante ans après le début de la série : « A vous tous, notre public solidaire et bienveillant qui a reconnu une relation très spéciale et n'a jamais cessé de nous le dire. Merci. »

David Soul, connu pour avoir incarné Hutch entre 1975 et 1979, est mort jeudi à l'âge de 80 ans. Les deux acteurs continuaient d'entretenir une complicité, en partageant des plaisanteries sur les réseaux sociaux.