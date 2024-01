C’est l’événement télévisuel de ce début d’année. La première chaîne lance ce lundi à 7 heures « Bonjour ! La matinale TF1 » que Bruce Toussaint, transfuge de BFMTV en cours de saison, animera désormais tous les jours de la semaine jusqu’à 9 heures.

Ce coup d’envoi fait peut-être moins trépigner d’impatience le public que le petit monde des médias tricolores. Parce que cela faisait plus de trente ans que la Une n’avait pas programmé de matinale dans sa grille et parce que voilà un concurrent sérieux et direct à « Télématin » bien installé sur France 2 depuis 1985.

Du côté du service public, la nouvelle a été accueillie non sans un certain agacement. « Plutôt que d’inventer et d’offrir un service nouveau aux téléspectateurs, TF1 lance une matinale et essaie de piquer nos talents », a glissé Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des programmes de France Télévisions, à Télérama. L’enquête de nos confrères révèle qu’Anne-Elisabeth Lemoine, qui anime « C à Vous » sur France 5, aurait été envisagée – mais finalement pas contactée – pour présenter la matinale de TF1…

Un journal toutes les demi-heures

En revanche, « Bonjour ! » a réussi à chiper trois chroniqueurs à la concurrence. Benjamin Müller, de « La Maison des maternelles », ainsi que Maud Descamps et le médecin généraliste Vincent Valinducq, qui apparaissaient jusque-là dans « Télématin » rejoignent l’équipe de Bruce Toussaint.

L’esprit de bande est l’un des axes du nouveau rendez-vous de la Une qui pourra compter sur une quinzaine de chroniqueurs et chroniqueuses dont Christophe Beaugrand, Karima Charni, Laurent Mariotte ou Ange Noiret. Ils et elles prendront place dans un décor de loft chaleureux, monté en quelques semaines dans la tour TF1 à deux pas de ceux des journaux télévisés.

Le deuxième axe de « Bonjour ! » sera l’information, avec un journal de dix minutes toutes les demi-heures présenté par Garance Pardigon, talent de la rédaction promue au premier plan, et une interview politique menée par Adrien Gindre.

Les régions comme « colonne vertébrale »

Le dernier sillon que cherche à creuser l’émission est celui des régions. Tout au long de la matinée, le plateau parisien devrait se connecter avec les correspondants situés dans tous les coins de France. Antoine Guélaud, le chef éditorial de « Bonjour ! », affirme que les régions seront même la « colonne vertébrale » du programme, car elles sont « dans l’identité de TF1 ». C’est d’ailleurs dans cette optique que la majorité de la cinquantaine de recrutements a été effectuée. « La France ne se résume pas à Paris et aux centres urbains », insiste Thierry Thuillier, le directeur général adjoint de l’information de TF1, rappelant que l’international restera l’apanage de LCI, la chaîne info du groupe, qui a un public « plus urbain, plus âgé, plus CSP++ ».

Officiellement, aucun objectif d’audience n’est avancé. Mais Thierry Thuillier concède que « les investissements conséquents » n’ont pas été faits pour le plaisir de mettre la main à la poche. Jusque-là, la tranche 7 heures – 9h30 tournait autour des 5 % de parts d’audience. « Si on arrive à faire mieux, ce sera très bien, déclare-t-il. On jugera sur deux ou trois ans, on se donne du temps, on sait qu’il va falloir beaucoup d’énergie, créer une habitude, devenir un rendez-vous. » « Bonjour ! » ne dira d’ailleurs pas au revoir fin juin pour une pause estivale. La matinale se poursuivra en direct tout l’été, avec les JO de Paris en ligne de mire.