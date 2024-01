« "Destination X" est un des programmes qui nous faisait peur à fabriquer, révèle Fabien Coulaud le producteur artistique du nouveau jeu d’aventure de M6, dont le deuxième épisode est diffusé ce jeudi à 21h10. Le tournage a impliqué une centaine de personnes sur les routes, 16 nationalités, ça c’est gros. » Au cas où vous ne vous en douteriez pas, l’émission, qui fait concourir dix personnes à bord d’un autocar aux vitres opaques, est un gros barnum. Le but du jeu étant de deviner où se rend le véhicule en s’appuyant sur quelques indices disséminés avec parcimonie, il faut veiller à ce que rien n’enraye la mécanique.

Lors de la présentation à la presse en novembre, Fabien Coulaud et Pierre Lambert, producteur adjoint de Destination X, ont livré quelques anecdotes sur ce que l’on ne verra pas forcément à la télé… L’occasion de répondre à des questions que vous vous posez peut-être si vous avez suivi le premier épisode.

Les candidats dorment-ils et se lavent-ils dans le bus ?

Long de 15 m et haut de 4 mètres, l’autocar du jeu, surnommé « X Bus », compte deux étages. Le second niveau compte dix couchettes et c’est là où, sauf exception, dormaient les participants et participantes. « Il y avait deux chauffeurs – dont celui qui officiait sur l’édition belge originale – qui se relayaient mais on ne roulait pas la nuit, précise Fabien Coulaud. Deux camionnettes, que l’on ne voit pas à l’écran, suivaient le véhicule, une pour les sanitaires et l’autre équipée d’une kitchenette. Chaque soir, elles venaient se greffer au bus. On étendait de grands rideaux, cela créait une zone où ils ne voyaient que le ciel, et rien de plus de l’environnement extérieur. On appelait cela la "safe zone". »

Cette « safe zone » était-elle suffisante ?

La production avance qu’elle essayait au maximum de faire halte pour la nuit dans des coins isolés, si possible en forêt. « Le plus compliqué, affirme le directeur artistique, c’était les bruits, les sons de sirènes, par exemple » sur lesquels personne ne pouvait avoir prise. Un agent de sécurité était mobilisé pour éloigner les éventuelles personnes qui s’approcheraient du bus et risqueraient de parler fort, ce qui pourrait donner une indication précieuse aux passagers et passagères sur leur localisation. Le hic, c’est que l’autocar noir ne passe pas inaperçu. Un jour, l’équipe de tournage a reçu la visite des gendarmes locaux. « Ils parlaient très fort, dans leur langue très reconnaissable, mais on s’en est sorti. On leur a montré les papiers et ils n’ont pas posé d’autres questions », raconte Pierre Lambert.

Comment s’assurer qu’aucun détail ne trahit le lieu où les candidats se trouvent ?

La production a dû veiller à ce qu’aucun élément ne donne d’indication aux candidats et candidates lorsque l’autocar est à l’arrêt, mais elle a aussi dû faire attention à ce qu’aucun indice involontaire ne filtre lorsque les caméras tournent. « Il y a toujours une équipe qui arrive en amont pour cleaner ["nettoyer"] les lieux, poursuit le producteur adjoint. Par exemple, dans la cabine téléphonique où se sont rendus Amine et Angie, il y avait beaucoup de choses à cacher. L’épreuve où ils devaient construire une tour se déroulait près d’arbres qui étaient tous marqués "région Piémont" à la peinture. L’équipe déco a passé des heures à recouvrir ça. »

« On ne se rend pas compte à quel point on peut être vite trahis, insiste Fabien Coulaud. Il suffit d’un ticket de carte bleue tombé d’une poche… Le plus difficile ce sont les adresses Internet : il y en a partout, jusqu’aux packagings de la nourriture que l’on faisait livrer aux candidats. » Il a donc fallu anonymiser les contenants. « Dans le premier épisode, on leur a fourni des pizzas, et c’était ça l’indice [la destination du jour était Pise (Italie)], mais ils ont retourné la boîte dans tous les sens pour voir s’il y avait une adresse », sourit Pierre Lambert. Parfois, les participants et participantes sont malgré tout tombés sur des indices imprévus… « Il a fallu qu’on s’adapte », poursuit le producteur adjoint, ajoutant que ces fails seront racontés en deuxième partie de soirée dans Destination X : Ce qu’il fallait voir.

Comment a été décidé le trajet ?

Le premier épisode s’est achevé devant la tour de Pise. Un monument célèbre, connu du plus grand nombre. La production a-t-elle établi son tracé en se focalisant sur la notoriété des destinations ? « On s’est beaucoup posé la question, reconnaît Fabien Coulaud. Il y aura des lieux reconnaissables, mais aussi d’autres, spectaculaires, très beaux, dont on n’imagine pas qu’ils sont en Europe. On a essayé de construire la meilleure route par rapport au public français. » Les « exit », c’est-à-dire, les « sorties », les conclusions de chaque épisode où l’on découvre la destination du jour, étaient la grosse pression de la production. « C’est ce qui fait le sel du programme. Elles doivent être impressionnantes. On a travaillé par rapport à ça. L’idée était de perdre les candidats et que tout cela soit réalisable en matière de distances, continue le producteur artistique. On ne pouvait pas se permettre d’avoir des contretemps. Pour Pise, il nous était impossible de tourner la veille ou le lendemain, c’était un gros stress. »