C’était l’un des très gros coups du mercato télé de la rentrée. Mais la greffe n’a visiblement pas pris. Trois mois après son arrivée sur BFM TV, Laurent Ruquier a annoncé qu’il arrêtait son émission quotidienne Le 20H de Ruquier.

Laurent Ruquier en a fait l'annonce sur Instagram. « J’ai décidé de ne pas continuer l’aventure… », écrit-il. L’animateur explique sa décision par les faibles audiences du rendez-vous qui mêlait informations et divertissement. « Force est de constater que le public ne m’a pas suivi autant que nous l’espérions. »

Laurent Ruquier annonce sur Instagram qu'il met un terme à son émission sur BFMTV en raison des faibles audiences et qu'il ne refera de la télévision que si « le plaisir [est] partagé avec le téléspectateur » pic.twitter.com/ohLDu6SxlG — Fabien Randanne (@fabrandanne) December 26, 2023

« Pas à la hauteur du travail quotidien »

Le pari était risqué à la fois pour Laurent Ruquier, que le public ne connaît pas sur le registre de l’info, et pour l’animateur, qui n’avait jamais travaillé sur ce registre. Pour expliquer sa décision d’arrêter l’émission si tôt dans la saison, et alors que Marc-Olivier Fogiel, directeur de BFM TV, souhaitait continuer l’expérience jusqu’en juin 2024, Laurent Ruquier explique que l’investissement personnel était trop lourd. « Si nous n’avons pas à rougir des audiences obtenues, force est de constater qu’elles ne sont pas non plus à la hauteur de mes espérances ni, pour moi, du travail quotidien que cela représente. »

Laurent Ruquier se consolera avec le succès des Grosses Têtes sur RTL, et ne sera donc plus, en janvier, à la télévision, trois mois après son départ de France 2.

Pour BFM TV, c’est une nouvelle défection de poids, quelques semaines après l’annonce du départ de Bruce Toussaint, qui rejoint le groupe TF1 en janvier.