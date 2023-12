Fans de jeux d’aventure, c’est un cadeau de Noël avec quelques jours de retard que vous offre M6 ce jeudi. La chaîne lance, à 21h10, « Destination X », adaptation, produite par ITV Studios France, d’un format belge, qui rafraîchit les codes de ce genre télévisuel et se révèle addictif. Explications.

Ce printemps, au MIPTV de Cannes, le grand rendez-vous international des pros de l’audiovisuel, tout le monde ne parlait que de « Bestemming X ». Ce concept, venu de Belgique néerlandophone, a été créé par la société de production Geronimo et, diffusé dès le mois de février, a permis à la chaîne VTM d’atteindre jusqu’à 42 % de part d’audience sur la cible commerciale. « Cinq pays ont acquis les droits d’adaptation, dont les Etats-Unis, mais nous sommes les premiers à nous être positionnés avant même sa diffusion », avance Pierre-Guillaume Ledan, directeur général adjoint des programmes en charge des programmes de flux chez M6. Ce dernier dit avoir eu « un coup de cœur immédiat ».

Le public ignore tout du trajet du bus

L’idée, sur le papier, est prometteuse : dix candidats montent à bord d’un bus aux vitres occultées. Ils ignorent où ils vont être conduits. C’est justement le but du jeu : à chaque épisode, ils doivent tenter de deviner la destination finale du jour. Pour cela, ils doivent être attentifs aux indices disséminés par la production (tout en faisant attention aux fausses pistes) et en glaner d’autres en s’imposant dans des épreuves en extérieur qui leur permettent également de se faire une idée de l’environnement (nature, architecture…) du pays européen dans lequel ils se trouvent…

A la fin de chaque épisode, les participants placent un repère sur une carte afin de matérialiser l’endroit où ils pensent que le bus se trouve. Celui qui est le plus éloigné de la localisation exacte du véhicule est éliminé sur-le-champ. Les éliminations se succèdent au fil des semaines et le grand gagnant remportera 50.000 euros.

Les téléspectateurs ignorent tout du trajet au menu des candidats. Cela ajoute une saveur indéniable à « Destination X » puisque le public est invité à deviner lui aussi à quel endroit va s’immobiliser le bus en fin d’émission (M6 a même prévu un dispositif sur 6play avec un voyage à la clé pour l’internaute le plus perspicace). A 20 Minutes, on a vu les trois premiers épisodes, et effectivement, on s’est vite pris au jeu.

Les dix candidats sont avant tout des joueurs

La révélation de la destination du jour procure son lot d’émotion. On peut même parler d'« effet Keyzer Söze », puisque, comme à la fin du film Usual Suspects, on repense à tous les indices qui étaient sous nos yeux au long de l’épisode – auxquels on n’avait pas forcément fait attention – et on est amené à reconsidérer tout ce que l’on a vu jusque-là en se promettant que la prochaine fois, on se concentrera davantage.

Cette dimension ludique est l’un des gros atouts de « Destination X », tout comme le casting. L’émission nous épargne les états d’âme des parents voulant « rendre fiers » leurs enfants et autres participants cherchant à régler un trauma personnel ou se prouver des choses via « le frisson de l’aventure ». Les dix candidats (six hommes et quatre femmes sur la ligne de départ) sont avant tout des joueurs, qui aiment résoudre des énigmes et élaborer des stratégies moins pour écraser les autres que pour mettre le plus de chances de leur côté de trouver les bonnes réponses.

M6 joue gros

Tous et toutes ont aussi une certaine culture générale, du moins suffisamment pour connaître l’existence d’Andorre et savoir situer les pays européens sur une carte. Chacun et chacune jouent pour la gagne, mais la cohabitation au sein du bus n’est pas régie par des clans se regardant en chien de faïence. Sans vouloir faire offense aux candidats des autres jeux d’aventure, on est bien obligé de reconnaître que ces profils sont rafraîchissants et suffisamment attachants pour qu’on attende de les retrouver la semaine suivante.

« On espère que ce programme sera dans la lignée de nos grandes marques », confiait Pierre-Guillaume Ledan le mois dernier en conférence de presse. Pour M6, l’enjeu de « Destination X » se pose là. Après les échecs d’audience de plusieurs lancements ces derniers mois ( « La route des coffres », « Coup de foudre au bout du monde »…), la chaîne, qui a beaucoup investi dans ce concept, joue gros et espère pouvoir imposer une nouvelle émission phare à sa grille. Ce jeu d’aventure pourrait bien parvenir à embarquer (dans son bus), le plus grand nombre.