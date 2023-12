Place du Mistral, quartier du Panier, Marseille, janvier 2023. Après des effondrements d’immeubles, la place du Mistral a été reconstruite. Son bar éponyme a été reconstruit. L’hôtel a laissé place à une résidence d’étudiants et de jeunes travailleurs, un cabinet médical s’est installé. Ainsi démarre ce 8 janvier la nouvelle intrigue de « Plus belle la vie, encore plus belle » reprise par TF1 après l’arrêt de sa diffusion par France 3, le 18 novembre 2022.

Pour reconquérir son audience qui s’était fortement érodée entre 2017 et 2022, passant de 4,5 millions à 2,7 millions de téléspectateurs, la production a misé sur un nouvel horaire de diffusion à 13h40, le renouvellement intégral des décors – renouvellement contraint par la déconstruction des anciens décors – et du sang neuf du côté des comédiens. Et afin de consolider ses chiffres d’audience, TF1 a aussi prévu de lancer le même jour que la reprise du programme son service de streaming gratuit en ligne.

« Nous avons renouvelé pour moitié les comédiens de la série mais aussi le pool des 25 à 30 auteurs qui travaillent sur les scénarios », explique Clémentine Planchon, productrice de la série chez Newen. Et si cette reprise est décrite comme « la saison 1 d’une série vieille de dix-neuf ans », pas question toutefois bouleverser intégralement l’ADN de la série. « PBLV, c’est la vie de quartier idéalisé et la capacité à s’emparer de sujets de société ». On se souvient que la série avait été, dès 2005, la première à montrer un baiser gay dans un feuilleton grand public français et celle du premier mariage gay en 2013.

Drames de l’interlude

Reste que cette année d’interruption du programme a laissé des traces chez les comédiens. Marwan Berreni, alias Abdel Fedala dans la série, que la production voulait conserver dans sa nouvelle version, s’est suicidé à l’été 2023. Un geste qu’a également commis Michel Cordes, qui jouait Roland, le patron historique du Mistral. Si l’absence de Roland à la reprise n’a pas eu d’impact sur les nouveaux arcs narratifs, son personnage étant déjà décédé dans la série, la disparition d’Abdel « sera traitée de façon délicate », a avancé la production. Le programme peut en revanche s’appuyer sur Thomas Marci (joué par Laurent Kerusoré), le fils de Roland dans la série, un historique de PBLV, qui devient patron du nouveau bar le Mistral.

Cette reprise des tournages, qui ont recommencé en octobre dernier après la construction à marche forcé de nouveaux décors, est également une bonne nouvelle pour l’économie cinématographique marseillaise, dont PBLV est locomotive. Chaque jour de tournage ce sont environ 120 à 150 techniciens qui travaillent dans les studios, et près de 200 personnes en comptant les comédiens et les auteurs. Sur l’année, la série fait travailler près de 600 intermittents du spectacle.