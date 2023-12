« Prodiges » souffle cette année ses dix bougies. Pour l’occasion, France 2 proposera trois prime time, dont le premier sera diffusé ce jeudi, à 21h10. Vingt-quatre enfants seront en lice, douze par demi-finale, et les quatre les plus plébiscités de chaque catégorie (chant, danse, musique) se retrouveront en finale.

En dix ans, cette compétition artistique s’est installée dans le paysage télévisuel. Des magnétos « plein d’émotions », dixit l’animatrice Faustine Bollaert, permettront de replonger dans les archives et de raviver des souvenirs. « C’est le rendez-vous des Français, des jeunes publics, avance Alexandra Redde-Amiel, la directrice des divertissements et jeux de France Télévisions. C’est important pour nous en tant qu’incubateur de talents, comme on le fait aussi avec l’Eurovision Junior, de donner la parole à nos jeunes. C’est une de nos missions. »

Certains talents, à l’image de la violoniste Camille Berthollet, lauréate de la première saison à l’âge de 15 ans, poursuivent ainsi une brillante carrière. Au départ, l’objectif de l’émission était ailleurs.

« Lorsque l’on a proposé le projet à France Télévisions, on avait un credo : comment théâtraliser la culture pour les jeunes et leur faire écouter de la musique classique ? », se remémore Michel Eli, le concepteur de l’émission.

« On entre dans la maison des gens »

Et cela a marché. « On est content : c’est une création française qui avance dans le temps et qui fonctionne très bien avec, chaque saison, des audiences comprises entre 3.5 et 4 millions de personnes et 20 % de part d’audience », souligne Nicolas Missoffe, producteur chez Endemol.

« On entre dans la maison des gens et cela nous permet de leur dire : voilà ce qu’on fait, voilà comment ça rend heureux », estime la soprano Julie Fuchs, membre du jury, convaincue que « Prodiges » aide à balayer les préjugés sur le classique.

« Le vecteur télé reste puissant. Cette émission a permis à plein d’enfants de découvrir la pratique du chant, de la danse et de comprendre que la musique classique n’est pas ringarde, qu’elle touche tout le monde, qu’on n’a pas besoin d’une éducation musicale spécifique pour l’apprécier ou la pratiquer », appuie le violoncelliste Gautier Capuçon, juré depuis la saison 1.

« Nous sommes des passeurs », affirme la danseuse Marie-Claude Pietragalla, qui complète le trio du jury, « il est important, à travers cette émission, d’œuvrer pour la transmission ». Une mission que cette saison 10 continuera d’accomplir.