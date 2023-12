Le cinquième prime de la « Star Academy » était fort en émotions ce samedi soir sur TF1. Trois élèves étaient sur la sellette, Victorien, Candice et Djebril, et n’ont pas pu se produire en duo avec les artistes de renom de la soirée comme Slimane, Chimène Badi ou Mika.

Mika a marqué l’émission en retirant la chaussure d’Axel alors que ce dernier chantait dans les airs, maintenu au-dessus de la scène par des câbles. L’interprète de Grace Kelly, qui devait réceptionner le candidat et le ramener au sol a fini par prendre sa chaussure qui n’était pas lacée. Un aléa du direct qui a beaucoup amusé les téléspectateurs sur X.

L’éliminé part « sans rancœur »

Autre surprise de la soirée : l’arrivée sur scène du grand-père de Lénie et de la mère d’Héléna. Lénie a interprété La Bohème de Charles Aznavour avec son grand-père et n’a pas caché son émotion.

Une émission pleine de surprises et de couacs qui s’est soldée par le départ de Victorien. Candice a été sauvée par le public tandis que Djebril a été repêché par ses camarades. « Forcément il y a une petite part de moi qui est un peu triste, mais je me sens bien. Je n’ai pas de rancœur. Et je sais qu’il y a beaucoup de choses qui m’attendent dehors… », a confié l’éliminé à la sortie de l’émission, selon TV Magazine.