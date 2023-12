« Ma famille pensait que j’étais mort ». Invité de « Clique TV » sur Canal+, Mathieu Kassovitz en promotion pour son spectacle musical adapté de La Haine, est revenu sur l’accident de moto qui a failli lui coûter la vie au mois de septembre. L’acteur s’est blessé le 3 septembre lors d’un cours de perfectionnement de conduite à moto à l’autodrome de Linas-Monthléry (Essonne).

« Je me suis réveillé avec un nombre de messages d’amis, d’anciens amis, même de ma famille qui pensaient que j’étais parti. C’était une épreuve assez intéressante. C’est comme si j’avais invité des gens à mon faux enterrement et je pensais que 100 personnes allaient venir, et en fait il y en a 10.000 qui sont venus », confie l’acteur à Mouloud Achour. « J’ai failli perdre le pied, mais pour l’instant il tient », explique-t-il, souriant, le pied broché sur le plateau de Canal+.

Il revient aussi sur son film culte, La Haine, et son adaptation en comédie musicale sous le titre La haine, jusqu’ici rien a changé, qui se produira sur La Seine musicale du 10 au 19 octobre à Paris. Du 8 au 10 novembre au Dôme de Marseille et du 15 au 17 novembre à la LDLC Arena à Lyon.