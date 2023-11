Disponible sur Netflix le 6 décembre, le tournage de Pax Massilia, la nouvelle série d’Olivier Marchal mettant en scène une guerre de entre trafiquants de drogue à Marseille, s’est maladroitement heurté au réel.

L’équipe de l’ancien flic devenu réalisateur était en train de filmer une scène de règlement de comptes dans un cimetière de Marseille alors qu’une famille enterrait, à ce moment-là, un enfant mort sous les balles des trafiquants quelques jours plus tôt.

« Ça ne s’est pas très bien passé évidemment. On a présenté toutes nos excuses à la famille. Quand vous faites la cérémonie et que vous entendez canarder par des mecs en train de jouer a Peter Pan…. C’est une personne de chez nous qui n’a pas bien fait son travail et qui a été sanctionnée. C’est inadmissible », a réagi Olivier Marchal dans une interview à 20 Minutes.