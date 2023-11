« A mes débuts dans "L’amour est dans le pré", il y a quatorze ans, je posais des questions débiles aux agriculteurs. Certains trouvaient que je portais mon seau pour nourrir les bêtes comme un sac à main. » Le 6 novembre, Karine Le Marchand n’avait pas oublié son sens de l’autodérision au moment d’être décorée, au ministère de l’Agriculture, de la Croix d’officier du mérite agricole. Une distinction récompensant « les services rendus à l’agriculture ».

Dix ans plus tôt, elle avait été faite Chevalière du même Ordre. « Cette décoration pouvait à l’époque faire sourire quand on sait combien je suis citadine au départ », a reconnu l’animatrice de M6 dans son discours. Depuis, elle a gagné en légitimité. Face à l’assistance en tenue de gala, elle a confié que son expérience dans l’émission de dating champêtre lui a permis d’apprendre à distinguer une Montbéliarde d’une Limousine. « J’ai surtout compris le désarroi de cette corporation dont les valeurs me touchent et me parlent, la peur du lendemain, vous qui êtes dépendants de la météo et des aides, le sentiment d’infériorité qui vous assaille dans une société qui ne valorise que les intellectuels », a énuméré la figure de la sixième chaîne.

« Elle ne se laisse pas influencer par des syndicats ou des lobbys »

Auprès de 20 Minutes, Guillaume, éleveur et gérant de ferme pédagogique apparu dans la 17e saison de « L’Amour est dans le pré » abonde : « Karine est une très bonne ambassadrice pour l’agriculture car elle ne présente pas juste un programme sur les romances agricoles : elle va dans les fermes, elle questionne, elle enquête, elle prend le temps de rencontrer les agriculteurs pour appréhender au mieux leurs contraintes, leurs soucis et leurs impératifs. Elle est indépendante et ne se laisse pas influencer par des syndicats ou des lobbys. »

Peu avant de recevoir sa décoration, Karine Le Marchand présentait à la presse le documentaire, réalisé par Delphine Cinier, qu’elle produit et incarne : « Familles de paysans, 100 ans d’histoire ». En deux heures, c’est un large panorama de l’agriculture française depuis la Seconde Guerre mondiale qui est retracé. Le résultat n’est pas qu’illustratif, on peut lui trouver une certaine dimension engagée.

« L’arme ultime, c’est les médias »

La productrice ne s’en cache pas : elle aimerait que le grand public ait davantage de considération pour les agriculteurs et aussi mettre en lumière les problématiques que ces derniers doivent affronter au quotidien. « Grâce à "L’amour est dans le pré", l’image de l’agriculture évolue. Maintenant, il faut aussi se battre, et l’arme ultime, c’est les médias », avance-t-elle.

Avec des images d’archives et en suivant six familles aujourd’hui, le film raconte donc les évolutions du métier, ses joies et ses difficultés. Il y est question de la place des femmes d’exploitants agricoles, des maigres retraites, de la baisse des prix à la production, de l’endettement, des stratégies de diversification ou de conversion au bio… « Les agriculteurs sont toujours sur le fil, la PAC (Politique agricole commune) ne privilégie pas l’agriculture française », a affirmé Karine Le Marchand lors de la conférence de presse pendant que les témoins du documentaire, qui avaient fait le déplacement, opinaient du chef. A la fin de « Familles de paysans », elle évoque face caméra des leviers, comme la baisse des charges pour l’emploi de saisonniers, par exemple. « Tout est une question de volonté politique », conclut-elle.

Estime-t-elle être en mesure de faire changer les choses ? « J’espère toujours avoir un poids. Je regrette cependant que quand on fait de la télé on soit plus entendu que les personnes concernées », répond-elle.

« Elle ne mâche pas ses mots »

Mathieu Ceschin, qui a marqué la saison 15 de « L’amour est dans le pré », ne déplore pas ce constat. « Karine connaît parfaitement chaque corps de métier du monde agricole. Elle a une approche très pragmatique des problèmes liés à l’agriculture. Son analyse porte des solutions que nous savons être vraies, nous dit-il. Elle ne mâche pas ses mots et crie haut et fort que le principal responsable, c’est un manque de courage politique. Elle rentre dans tous les foyers, dans toutes les organisations, dans tous les corps d’Etat. Personne ne réunit aujourd’hui autant de bons critères pour être l’ambassadrice parfaite. »

Tous les agriculteurs de France ne souscriront peut-être pas à ce discours, mais ceux qui l’ont rencontrée dans le cadre de « L’Amour est dans le pré » sont conquis. Plusieurs ont d’ailleurs été conviés à assister à sa remise de décoration au ministère. « Votre présence ce soir me laisse penser que vous ne vous êtes jamais sentis trahis », les a-t-elle salués. Et de poursuivre : « Cette distinction m’honore et m’engage. Vous pourrez toujours compter sur moi pour être le lien entre ceux qui croient savoir ce qui est bon pour vous, malgré vous parfois, et ce qui vous rend pleinement heureux. Cela passe, je crois, par la compréhension de ce que vous faites, la reconnaissance de ce que vous êtes et la liberté que vous devez acquérir au maximum. »