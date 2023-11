C’est le casse-tête préféré du public français. Depuis son lancement l’an passé sur France 2, « 100 % logique » est, à chaque diffusion, un succès d’audience. Samedi dernier, face au match France – Gibraltar, le jeu présenté par Cyril Féraud a même réalisé son meilleur score avec 3.56 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (contre 5.7 millions pour la rencontre sportive retransmise sur TF1). La semaine d’avant, en réunissant 3.5 millions de personnes, le programme a même devancé « Star Academy » (3.2 millions). Ce samedi, pour le dernier numéro de cette salve automnale, « 100 % Logique » a de grandes chances de faire à nouveau déchanter le télécrochet de la première chaîne. Son succès n’a rien d’une énigme : le jeu, adapté du format britannique « The 1 % Club », permet aux téléspectateurs et téléspectatrices de jouer en même temps que les candidates et candidats en plateau. Nul besoin de grande culture générale, comme le rappelle le sous-titre de l’émission, « la réponse est sous [nos] yeux ». Il suffit donc de faire appel à son sens de l’observation et de la déduction… Facile à dire, certaines questions sont particulièrement retorses. 20 Minutes s’est intéressé à leur élaboration. Jérémie Atlan, directeur du divertissement chez BBC Studios France qui produit le programme, a donné quelques indices.

Qui rédige les questions ?

L’équipe de rédaction des questions est un petit comité. La rédactrice en cheffe de l’émission, Marie-Hélène Brisson, travaille avec deux ou trois rédacteurs rodés aux tournures particulières et formulations qui font le sel de l’émission. « Mais le producteur, le coordinateur du programme ou moi-même pouvons proposer des questions, indique Jérémie Atlan. Une fois rédigées, elles sont lues, relues et relues encore, notamment par Cyril Féraud. »

D’où viennent les idées ?

Pour élaborer les questions, l’équipe se plonge dans les livres d’énigmes. « Elle va aussi voir ce qui se fait dans les écoles primaires où l’on peut trouver des quiz de ce genre. Elles s’en inspirent et les compliquent – ou non », explique le directeur du divertissement de BBC Studios France. Parfois, une question peut être inspirée par un fait anodin du quotidien. On nous rapporte ainsi l’exemple du producteur qui jouait avec un taquin (un jeu consistant en un damier dont il faut faire bouger les quinze carreaux pour reconstituer une image ou remettre les nombres dans l’ordre) et s’est dit que ça pourrait servir de base à une question. « Une fois, j’étais dans un embouteillage avec des collègues et l’on se demandait quelle voiture devait bouger en premier pour que le bouchon commence à se résorber : on en a fait une question pour le jeu », raconte Jérémie Atlan. Certaines questions créées par la BBC, qui produit le format original en Grande-Bretagne, sont traduites ou adaptées. « Mais j’interdis à Marie-Hélène de verser dans les questions de culture générale ou de trop aller dans les logiques mathématiques dont les autres versions sont friandes. On a envie d’avoir un large spectre de logiques différentes par émission pour que tout le monde, des enfants aux grands-parents, puisse jouer », souligne notre interlocuteur.

Comment savoir si une question recevra 95 % ou 1 % de bonnes réponses ?

Une fois que les questions sont écrites, elles sont testées en trois temps. La production travaille avec l’institut Kantar qui les soumet d’abord, par groupe de cinquante, à un panel de 200 personnes. « Elles nous reviennent avec un premier taux de bonnes réponses. Elles sont ensuite envoyées à un panel de 1.000 personnes et nous sont retournées avec un autre taux de réponses correctes. Enfin, elles sont proposées à un panel de 2.000 personnes et reviennent avec un troisième taux. Cela nous permet de déterminer à quel moment du jeu poser chaque question. Les résultats sont assez proches, par exemple, une question revient avec 45 % de bonnes réponses sur le premier panel, 51 % sur le deuxième et 48 % sur le troisième », avance Jérémie Atlan. Et de préciser : « On ne sait jamais, quand on les rédige, ni quand on les envoie, quel pourcentage de personnes y répondra bien. Parfois, on imagine qu’une question est particulièrement redoutable et que quasiment personne n’aura la réponse et elle nous revient avec 8 % de réponses justes. » La plupart des questions reviennent avec un taux de bonnes réponses compris entre 35 % et 70 %, nous fait-on savoir. Il faut alors en simplifier certaines et en complexifier d’autres pour qu’elles rejoignent les questions à plus de 85 % ou à moins de 10 % de réponses correctes. La tâche est ardue, cela peut prendre deux semaines pour les peaufiner.

Combien de questions sont prévues par émission ?

« Trente-huit questions au maximum sont jouées à l’antenne par émission », fait savoir le directeur du divertissement de BBC Studios France. Malgré tout, la production en prévoit cinquante, histoire de se laisser de la marge en cas de bug. « Cela n’est jamais arrivé. Lors des tout premiers tournages, il y avait parfois des soucis techniques mais ceux-ci n’ont jamais porté défaut aux candidats. »

Que se passerait-il si tous les candidats répondaient mal à une question et finissaient éliminés en plein milieu du jeu ?

« Pendant les tournages, on stresse à chaque fois qu’une question est posée, confie Jérémie Atlan. Des accidents arrivent : on s’attend à ce que seulement deux ou trois candidats soient éliminés et en réalité on en perd vingt d’un coup. Le risque, c’est qu’on n’ait plus assez de participants à un moment donné. Mais le cas de figure ne s’est jamais présenté et on ne veut pas qu’il se présente. » La mécanique du jeu permet de limiter les risques, notamment lors de la séquence où celles et ceux qui ont trébuché sur une question peuvent profiter d’un repêchage avec une question supplémentaire, ou alors, quand, à l’approche de la finale, celles et ceux qui restent en course peuvent passer leur tour. Mais même sans ces filets de sécurité, le cauchemar tant redouté par la production a peu de chances de se concrétiser. « Les Anglais nous disent : "Trust the statistics", faites confiance aux statistiques : si vous testez et retestez les questions, il n’y a pas de faille », reprend Jérémie Atlan. C’est… cent pour cent logique.