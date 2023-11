« C’était l’occasion de sortir des cases », a-t-il déclaré ce mercredi midi lors d’une rencontre à M6 avec plusieurs médias, dont 20 Minutes. Philippe Bas sera aux commandes de Destination X, le nouveau jeu d’aventure de la chaîne, dont la date de diffusion est encore tenue secrète.

Le comédien de 50 ans, actuellement à l’affiche au cinéma de Complètement cramé et que les téléspectateurs et téléspectatrices connaissent notamment pour le rôle du commandant Thomas Rocher qu’il a tenu pendant huit saisons dans la série Profilage sur TF1, précise que sa fonction dans l’émission n’est pas tout à fait celle d’un présentateur. « J’incarne un personnage tout en restant naturel et en embrassant les qualités d’animateur que je n’ai pas », a-t-il souligné.

« Choisir quelqu’un qui symbolise l’action »

« Le brief était de ne pas prendre un animateur mais quelqu’un qui symbolise l’action. C’était rafraîchissant d’avoir Philippe avec nous », a expliqué Pierre-Guillaume Ledan, directeur général adjoint des programmes en charge des programmes de flux chez M6.

« Lorsqu’on m’a proposé le programme, j’étais assez enthousiaste. C’est un challenge intéressant, a affirmé Phillippe Bas. Quand on est acteur, on aime bien participer à des œuvres où il y a une part de rêve. Dans ce format-là, il y a de l’aventure, de l’intrigue… »

Destination X est l’adaptation, par ITV Studios France, du concept belge du même titre né de l’imagination de la société Geronimo. Dix candidats et candidats montent à bord d’un bus spécialement conçu pour l’émission. Le véhicule de 14 m de long, sur 4 m de haut et 2,5 m de large, est aménagé sur deux étages. Il comprend notamment dix couchettes et ses vitres sont complètement opaques.

Succès en Belgique

Et pour cause : les participants et participantes ignorent où le bus les conduit et doivent le deviner. Des indices disséminés dans les décors ou offerts en cas de victoire aux épreuves sont censés les mettre sur la voie. Philippe Bas apparaîtra régulièrement au cours des épisodes, majoritairement via des vidéos, pour annoncer les jeux ou donner des précisions sur les règles. Cette saison française a été tournée en septembre, durant 28 jours.

Diffusé en février sur la chaîne flamande VRT, Destination X a été un succès d’audience en Belgique. M6 a été la première chaîne à acquérir les droits de ce format, avant même sa diffusion. Elle a devancé trois autres pays, dont l’Allemagne et les Etats-Unis, qui adapteront également le concept. C’est le même bus, immatriculé en Belgique, qui est utilisé sur tous les tournages.