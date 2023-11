« Je suis née le 12 février et le numéro de ma chambre à l’hôtel est le 312. C’est forcément un signe. » Un signe que la France remportera le concours Eurovision Junior pour la deuxième année d’affilée, après la victoire de Lissandro en 2022 ? Dimanche, sur la scène du palais Nikaïa, et en direct sur France 2, Zoé Clauzure performera en tout cas à « une super bonne place », la douzième donc, comme le sort en a décidé lundi soir, lors de la cérémonie d’ouverture de l’événement organisé à Nice cette année.

Elle sera la douzième à passer sur scène dimanche, selon le tirage au sort effectué par Lisandro, le vainqueur de l'an dernier. L'Espagne ouvrira la compétition tandis que les Pays-Bas passeront en dernier @zoe_clauzure #EurovisionJunior #Heroes @VilledeNice pic.twitter.com/hcjRa4TbWk — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) November 20, 2023



La jeune Française de 13 ans se retrouvera face à quinze autres concurrents venus des quatre coins de l’Europe. C’est la candidate espagnole, qui ouvrira la compétition, et le duo des Pays-Bas, qui passera en dernier.

« On s’envoie tout le temps plein d’amour »

Zoé Clauzure, vue dans la saison 7 de « The Voice Kids », en 2020, défendra ses chances et celle de l’Hexagone sur le titre Cœur, un « hymne » dédié aux victimes de harcèlement scolaire. Elle-même concernée, comme elle l’avait confié à Faustine Bollaert sur France 2, l’adolescente a en tout cas trouvé un climat beaucoup plus amical dans les coulisses de la compétition, avec les autres artistes juniors âgés de 9 à 14 ans.

« L’ambiance est incroyable. On est tous hyper soudés. Vraiment. On s’envoie tout le temps plein d’amour, on se soutient. On se fait des petits signes pendant que les uns et les autres chantent », a-t-elle soufflé à 20 Minutes lundi soir à l’hôtel Négresco, où toutes les délégations s’étaient retrouvées.

Répétitions et interviews

D’ici dimanche, 16 heures, et le lever de rideau sur cette 21e édition de l’Eurovision junior, le programme sera encore chargé pour elle et les autres concurrents. « On travaille énormément. Jusqu’au jour J. On va encore enchaîner les répétitions, à l’hôtel et directement au palais Nikaïa. Il y a aussi toutes les interviews », explique encore Zoé.

Sa maman, Sophie Clauzure, n’est pas loin : « On l’accompagne au maximum. On est très heureux pour elle. C’est une expérience unique. » Avec une fin en apothéose ? Il faudra attendre le début de soirée, dimanche, pour savoir si la France réalise le doublé et décroche même un troisième titre, après la victoire de Lissandro mais aussi celle de Valentina, également sacrée en 2020.