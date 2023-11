Ben Aymerich a un petit truc en plus : il est magicien. C’est devenu sa passion, depuis qu’il a assisté, un soir, un peu par hasard, dans un restaurant du fin fond de l’Aveyron, alors qu’il était encore un jeune adolescent, aux tours de passe-passe d’un confrère. « J’étais trop curieux, je voulais absolument savoir ce qu’il y avait derrière ! », sourit ce Montpelliérain de 27 ans. Depuis, Ben Aymerich a fait de l’illusion son métier, et gagné plusieurs prix, et il sillonne les scènes du monde entier, les cocktails, les mariages, les anniversaires et les team buildings. Et ce mardi soir, consécration ultime pour un prestidigitateur, il tentera de bluffer les jurés de La France a un incroyable talent.

Ben Aymerich sera sur la scène de La France a un incroyable talent, ce mardi soir. - Julien THEUIL / M6

« C’est quelque chose que je voulais faire, depuis des années », confie-t-il. Mais la première fois qu’il a participé au casting du télécrochet, il y a quelques années, « ça ne l’avait pas fait », sourit-il. Mais il y a quelques mois, un membre de l’équipe de production de l’émission l’a appelé, après avoir été soufflé par la vidéo d’un tour du jeune homme. Et cette fois-ci, la magie a opéré : Ben Aymerich a survolé le casting et a pu fouler la scène de « La France a un incroyable talent ». Avec un numéro dont il garde le secret, au cours duquel, souffle-t-il, il « raconte une histoire avec des cartes », avec de l’humour, et de l’émotion. « J’explique comment je me suis retrouvé dans cette émission ! », confie-t-il.

« Ce que les gens veulent, c’est de l’émotion, pas seulement de la technique »

Sous les yeux d’Eric Antoine, une star de la magie en France. « Je n’avais pas vraiment d’appréhension particulière à me produire devant lui, parce que je savais qu’il était toujours extrêmement bienveillant, toujours très respectueux du travail de ces professionnels, qui viennent remettre en jeu leur carrière dans cette émission, confie Ben Aymerich. Je n’ai pas fait un tour pour un magicien, j’ai fait un tour pour les gens. » Et les gens, « ce qu’ils veulent, c’est de l’émotion, pas seulement de la technique », détaille-t-il.

La simplicité, c’est d’ailleurs le credo du Montpelliérain. Et les cartes, son accessoire favori. « On peut faire tellement de choses avec les cartes ! J’aime aussi utiliser les objets qui sont très parlants, pour les gens. Les téléphones, notamment », confie-t-il. Alors David Copperfield, qui promet de faire disparaître la Lune, en février prochain, ce n’est pas vraiment son truc. « C’est une légende, évidemment, reconnaît Ben Aymerich. Mais ça ne me fait pas rêver. » Il préfère, lui, « quelqu’un qui sort de nulle part, comme Markobi [qualifié pour la finale de La France a un incroyable talent], un très bon pote, avec qui je travaille depuis des années. Un gars qui débarque, paumé, à côté de ses baskets, qui rend les gens dingues avec ses tours… On s’identifie à lui. » Et si Ben Aymerich, filait lui aussi, comme son copain magicien, dans les phases finales de l’émission ?