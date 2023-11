La troisième semaine de l’aventure s’est achevée pour les candidats de Star Academy avec un prime placé sous le signe de l’enfance, vendredi. Des enfants de 8 à 14 ans étaient en effet présents sur le plateau, pour accompagner les graines de star à la danse, dans les chœurs ou aux instruments. Les candidats, mais aussi les chanteurs venus les accompagner et le présentateur Nikos Aliagas, ont ensuite dévoilé des photos d’eux enfants.

James Blunt, l’un des parrains de la saison, a ouvert la soirée en reprenant son titre phare You’re beautiful avec Candice et est revenu chanter plus tard avec Axel, meilleur élève de la semaine. Ce dernier a d’ailleurs remporté une immunité pour la semaine prochaine à l’issue d’une battle sur Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday, lors de laquelle il affrontait Héléna et Julien. Pendant que ses camarades passeront l’évaluation mardi, Axel montera donc sur la scène du Théâtre Mogador pour passer un moment avec la troupe de la comédie musicale du Roi Lion, en pleines répétitions.

Lola éliminée

La grande scène a un peu sauvé la soirée, en permettant à la production de proposer de superbes décors, comme un Paris romantique, une chambre d’enfant reconstituée ou encore une voiture digne de Barbie sur un titre de Dua Lipa. Car le prime, avancé par TF1 d’un jour par rapport à la semaine dernière, a semblé mal répété. La pire prestation n’est pourtant pas celle d’un candidat mais d’Isabelle Adjani. Mains dans les poches, lunettes de soleil sur le nez, l’actrice n’a pas partagé un grand moment de complicité avec Pierre sur son titre Les courants d’air, en plus de rater son play-back.

Quand tu te pointes à la FAC le vendredi matin après avoir enchaîné les verres en boîte quelques heures auparavant. #StarAcademy #StarAcademyleLive pic.twitter.com/OXWaAsC0QS — TomSecours (@t_secours) November 17, 2023



À l’issue d’un prime poussif, les trois nominés devaient encore être départagés. « Haut la main », Victorien a été sauvé par le public, puis les élèves ont donné leurs voix à Marie-Maud. C’est donc Lola qui est éliminée et doit quitter le château.