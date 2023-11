Un si grand soleil est à la pointe, en matière de trucages. L’entreprise montpelliéraine Les tontons truqueurs, véritable star des effets spéciaux, fait en effet des miracles pour la série de France 2, en incrustant dans le décor des paysages pharaoniques. Mais parfois, les petites astuces utilisées par l’équipe du feuilleton sont bien plus simples.

Ainsi, les accessoiristes d’Un si grand soleil conçoivent du faux cannabis, à partir de luzerne de lapins ou d’herbes de Provence. Ils ont aussi des faux billets, fabriqués dans un respect strict de l’exception accordée au secteur de l’audiovisuel. De fausses armes, plus vraies que nature. De fausses pierres, en mousse, qui ne risquent pas de blesser les comédiens s’ils se les prennent sur la tête. Un faux chat, un peu flippant. Et même de faux médicaments, notamment des gélules vides, qu’il est possible d’ingérer sans danger.

20 Minutes vous emmène, avec Jacques Ortuno Zamorano, assistant décorateur d’Un si grand soleil, dans les coulisses de la série, pour découvrir ses accessoires les plus fous.