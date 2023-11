Quand Gulli, la chaîne préférée des enfants devient la chouchoute de leurs parents… Le 9 novembre, 312.000 nostalgiques étaient au rendez-vous du premier numéro du « Grand jeu des années Club Dorothée » (le deuxième est diffusé ce jeudi à 21h05), pour une part d’audience de 1,5 %. Cela n’a l’air de rien, mais c’est pourtant 0,6 point de plus par rapport au film Wallace et Gromit diffusé la semaine d’avant sur la même case. La part d’audience atteint les 3,6 % d’audience sur la cible des Femmes responsables des achats de moins de 50 ans, et frôle les 4 % sur les 25-49 ans. Sur cette tranche d’âge, Gulli a même devancé C8 et sa resucée de « Y’a que la vérité qui compte ».

Voilà la preuve que, plus de vingt-cinq ans après avoir disparu de l’antenne de TF1, « Le Club Dorothée » est loin d’avoir été oublié. « J’ai l’impression de ne jamais avoir quitté l’émission, nous confie Jacky. Je me souviens de tout. Quand on lance des magnétos, les images font tout remonter. » Dans « Le Grand jeu… », il tient le rôle du « trublion et de la mémoire vivante de l’émission », toujours prêt à livrer une anecdote.

« Chantal est venue avec sa carte de membre, sa photo avec Les Musclés… »

Nicole Ferroni, elle, est celle qui pose les questions aux candidats. Par exemple : Quel président de la République est apparu dans « Le Club Dorothée » ? Quel problème a perturbé le premier direct le 2 septembre 1987 ? Quelle chanson a interprété Dorothée pour la dernière ?

Plusieurs propositions de réponses sont soumises aux participants mais ceux-ci n’en ont souvent pas besoin… « Je ne m’attendais pas à voir un tel niveau de connaissances, avance Nicole Ferroni. On a des joueurs qui sont vraiment fans. On en a reçu une, Chantal, qui est venue avec sa carte de membres, ses dédicaces, sa photo avec les Musclés, les chaussettes rouge et jaune à petits pois, le tee-shirt de l’époque, le ticket du concert d’Hélène… »

Hélène Rollès et Bernard Minet

A chaque émission, les deux participants, qui jouent pour une association, sont épaulés par deux personnalités. Pour la première, Christophe Beaugrand, Charlotte Gaccio, Jeff Panacloc et Hélène Ségara étaient de la partie. Pour le deuxième numéro, c’est au tour de Booder, Denitsa Ikonomova, Gil Alma et Inès Vandamme de se prendre au jeu et de donner de leur personne car des épreuves cultes comme « Tu chantes, tu gagnes » et « Le jeu de l’ABC » sont également au programme. Des figures estampillées AB Production sont aussi conviées, à l’image d’Hélène Rollès pour la première ou de Bernard Minet ce jeudi.

Nicole Ferroni, qui regardait « Le Club Dorothée » enfant, trouve « très impressionnant » de se retrouver plongée dans un décor bleu, rose et jaune, comme celui de l’époque. « C’est comme entrer dans un rêve, explique-t-elle. C’est bizarre aussi parce que c’est le signe que j’ai vieilli, mais on retombe vite en enfance. Rien que réécouter les génériques, comme celui des Minipouss, fait l’effet d’une madeleine de Proust auditive. » Une douceur au goût d’autrefois qu’elle partage volontiers avec les trentenaires et quadragénaires qui ont grandi avec le « Club Do' »…