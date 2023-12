Loufoque. « Non, je préfère nonchalant », rigole Markobi en reparlant du personnage qu’il avait joué à sa première apparition à « La France à un incroyable talent ». C’était le mardi 7 novembre sur M6 et le magicien avait brillé avec un numéro de cartes aussi déroutant que son auteur. Tellement que les jurés du concours avaient simultanément déclenché le « platinium buzzer » pour l’envoyer en finale.

Quelques semaines plus tard, l’y voilà presque et ce sera, petite nouveauté, en direct. De quoi ajouter une certaine pression ? « Non, ce qui était le plus dur était de me présenter la première fois. Maintenant, on est pote avec le jury. Je n’ai pas peur ! J’arrive juste avec cette idée qu’on va s’amuser », répond le Strasbourgeois de 29 ans, pas non plus stressé par le numéro qu’il va présenter. Encore faudrait-il que ce soit acté…

« Il y a des chances que je décide au dernier moment ce que je vais faire. Ce sera probablement avec des cartes, même si elles ne sont qu’un vecteur. Je mets plutôt l’accent sur le moment que je vis avec les gens… Mais si je dois juste dire un truc aux spectateurs, c’est ''Prenez des chips''. Vous découvrirez en direct pourquoi », lance encore celui qui avait été sacré champion du monde de cartomagie 2022 l’été dernier au Canada.

Depuis ce titre, sa carrière a déjà pris une autre dimension. « Avant, je bougeais partout en France. Depuis, c’est partout dans le monde, surtout pour donner des conférences et performer dans des congrès de magicien », détaille Markobi, plutôt habitué jusque-là aux soirées d’entreprises, galas et autres mariages. Quand le magicien n’était pas dehors avec son jeu de cartes à la main, à interpeller le tout-venant…

« A la fac, dans la rue, les transports, la salle d’auto-école… »

« Vers 7 ou 8 ans, un cousin m’avait appris des premiers tours sur une plage au Liban, dont mon père est originaire », rembobine-t-il. « Après, j’en faisais de temps en temps et c’est à partir de 18 ans que je m’y suis vraiment mis. A la fac, dans la rue, les transports, la salle d’auto-école etc. Puis j’allais aussi dans des villes arbitrairement et j’enchaînais les tours. J’ai parfois fini dans des appartements de gens que je ne connaissais pas ou dans la forêt ! » Forcément, son parcours universitaire s’en est un peu ressenti, sans l’empêcher de valider sa licence en sciences de la vie. « En quatre ans et demi… J’étais relativement nul mais je m’en foutais, je planifiais ma carrière et donnais ma carte de visite un peu partout. »

Un passage à « La France à un incroyable talent » aurait alors été un sacré coup d’accélérateur. Mais non, sa candidature n’avait pas été retenue depuis 2015. Jusqu’à ce que la production lui propose de venir cette année. « Comme quoi… C’est pour ça que j’étais détaché pendant mon premier passage. Faussement détaché mais détaché quand même », rigole-t-il encore, sans dire si une victoire en finale changerait sa vie. « Sans doute mais ça me plaît de ne pas me projeter. Dans une carrière, il n’y a pas un palier où il faut s’arrêter. On peut toujours avancer. » Même sans avoir l’air sérieux.

Le presque trentenaire, aussi déconcertant sur scène qu’au téléphone, le prouve. « Si vous arrivez à me cerner, c’est que mon personnage foire… » Réponse ce vendredi soir.