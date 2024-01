Les téléspectateurs de TF1 ont découvert pour la première fois Hélène de Fougerolles sous les traits de Sam le lundi 8 janvier. Depuis 2016, ce personnage a connu plusieurs visages : Mathilde Seigner en saison 1, puis Natacha Lindinger de la saison 2 à 6. Ecrit-on de la manière quelle que soit l’actrice ? Oui et non.

Quand les scénaristes s’attaquent à l’actuelle saison 7, ils savent que Natacha Lindinger ne fait plus partie de l’aventure mais ignorent qui va la remplacer. « L’héroïne de cette série, c’est Sam. Donc on a écrit pour le personnage et pas pour la comédienne, admet Alexandra London, productrice artistique de la série et scénariste depuis la saison 5. Cette professeure de lettres a une colonne vertébrale, une caractérisation très forte donc on s’est dit que l’actrice se mettrait dans les chaussons de Sam, et non pas de Natacha ».

« Ma sensibilité a un peu débordé sur le personnage »

Evidemment, le personnage se nourrit de la personnalité de celle qui l’interprète. « Ma sensibilité a un peu débordé sur le personnage », avoue Hélène de Fougerolles. Plus sensible, plus fragile, elle va progressivement imprégner Sam, comme le confirme la productrice artistique.

« Hélène est très émotive et c’était intéressant de ramener ça dans le personnage, de la rendre moins dure, de ramener cette émotion. Donc elle a apporté une dimension supplémentaire. Elle a gardé ce côté rock-and-roll et anticonformiste, mais en plus de ça, elle a introduit une forme de douceur qui à mon avis fait beaucoup de bien au personnage dans cette nouvelle saison et dans la façon dont le personnage évolue maintenant ».

Une éponge à émotions

Est-ce que cette fragilité qui émane d’Hélène de Fougerolles va impacter l’écriture des prochaines saisons ? « Forcément, reconnaît Alexandra London. Maintenant que l’on sait que c’est elle, on a sa musique dans la tête quand on écrit, sa façon d’être, sa sensibilité, etc. Désormais, quand on écrit, on sait vers où on va et les endroits où on ne veut pas aller. On sait qu’elle est comme ça Hélène, donc nous ajustons pour aller aussi vers ce qu’elle a amené dans le personnage. C’est comme une éponge à émotions, tout la touche, c’est assez fort, c’est assez beau. Tout la bouleverse. Du coup, c’est bien d’utiliser ça aussi – tout en faisant attention car Sam est très rock-and-roll – car cela amène énormément d’empathie dans le personnage et ça lui donne une autre couleur ».