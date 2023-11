Pascal Obispo ne se doute de rien. Il est 20h50 lorsqu’il entre sur le plateau du Studio 130 (Saint-Denis) et s’installe au piano afin d’interpréter deux titres lives pour, lui a-t-on dit, le pilote d’une nouvelle émission. Quelques notes résonnent quand Zazie fait soudain son entrée. « Les choses ne vont pas se passer comme Nagui te l’a dit, le prévient-elle. Ce soir, on fête tes trente ans de carrière ». Evidemment surpris, Pascal Obispo la rejoint spontanément sur scène lorsqu’elle entonne Zen, qu’elle a coécrit avec l’auteur-compositeur et interprète de 58 ans. Pendant près de deux heures, c’est son répertoire ainsi que les chansons qu’il a signé pour d’autres artistes qui seront à l’honneur. Cali, Bénabar, Nolwenn Leroy, Santa, Natasha St-Pier, Anne Sila, Élodie Frégé, Axel Bauer… Tout au long de cette soirée sans animateur, les invités se passent le relais pour interpréter un titre avec Pascal Obispo. Même sa maman lui fait la surprise d’apparaître à la fin de Millésime qu’il vient de chanter en duo avec Patrick Bruel. Sans oublier la venue de Florent Pagny qui apparaît alors que l’artiste célébré vient de finir le premier couplet de Savoir aimer.

Comme pour un copain

Mais comment cet anniversaire secret a-t-il pu voir le jour ? Quelles en sont les coulisses ? « On a fait exactement comme si on organisait l’anniversaire surprise d’un copain » résume Emmanuel Virot, producteur avec Nagui pour Banijay Production Media. Déjà, pour s’assurer de la présence de Pascal Obispo le jour J, les deux hommes sont allés le voir en juin dernier pour savoir s’il accepterait de participer à une sorte de talk-show à l’américaine que l’animateur de « Taratata » souhaitait lancer. « On lui a dit qu’on voulait qu’il soit le parrain de l’émission, qu’il aurait à répondre à une interview et ensuite jouer en live. Il a validé. Du coup, on l’a prévenu qu’on allait booker ses musiciens pour les titres en direct. Donc il n’est pas étonné de les voir quand il arrive ».

Pour la suite, tout a été planifié de façon à ce que le moins de personnes soient au courant afin d’éviter les gaffes éventuelles. « On a parlé aux artistes en direct à 95 %, et pas avec des managers, des attachés de presse, ou des agents, se souvient-il. Ils se sont tous amusés à mettre "privé" pour le jour J dans leur google agenda. Je sais qu’il y a des attachés de presse qui ont appelé en disant : « mais tu as un truc là, on ne sait pas ce que c’est ». Eux répondaient : "non je ne peux pas, ce jour-là, il ne faut pas m’embêter, je suis pris". Ils ont tous joué le jeu ». Evidemment, plus le jour du tournage approche, plus le nombre de ceux qui sont dans la confidence augmente. « On a travaillé longtemps avec le nom de code " Anniversaire secret ", sans expliquer aux gens de la technique ce que cela allait être. Puis après, on a fait signer des accords de confidentialité aux gens. On était un tout petit groupe à l’intérieur de la production à vraiment savoir ce qu’il se passait ».

Un vrai faux pilote

Quant au public, il pense être venu voir une nouvelle émission de variétés autour de la chanson française avec une quinzaine d’artistes. Ces derniers répètent le jour même, sauf Florent Pagny dont tout le monde quasiment ignore la venue. Même sur la feuille de tournage, il est indiqué que Pascal Obispo interprétera seul Savoir aimer. « Il a accepté tout de suite de participer à cet anniversaire et après il a conditionné cela à sa forme au moment où l’émission serait enregistrée, indique Emmanuel Virot. Il m’a confirmé qu’il viendrait trois jours avant le tournage. Il est arrivé cinq minutes avant de chanter. Il est sorti de la voiture, on l’a un peu maquillé et il est allé sur scène ».

Nagui, qui en début de soirée est allé chercher Pascal Obispo chez lui et l’a interviewé sur le chemin jusqu’au studio pour son vrai faux pilote, n’est apparu qu’en fin d’émission. « Alors, il paraît que cela s’est mieux passé sans moi », a-t-il plaisanté.

Actuellement, Pascal Obispo est en tournée pour célébrer justement ses 30 ans de carrière.