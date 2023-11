Téléspectateurs patients du lundi soir sur M6, partez vite ! Dans quelques lignes, la suite d’un des couples phares de « L’Amour est dans le pré » 2023 sera révélée… Cela concerne celui formé par le céréalier de l’Essonne Jean-Paul et de sa prétendante Maria.

« J’ai eu mon coup de cœur jusqu’à ce qu’il me ramène à la gare de l’Est, mais quand il m’a dit qu’il aimait les grandes blondes et qu’il fallait que je fasse de la chirurgie esthétique, là, ça a été fini […] D’un commun accord on a décidé de ne pas continuer », a annoncé la Meusienne à L’Est Républicain, rendant officielle une rupture dont elle ne faisait plus guère mystère sur TikTok, où la retraitée est très active.

Confidentialité brisée

Seul petit souci, cette révélation intervient avant la diffusion des bilans, lorsque chaque agriculteur arrive ou non au bras de sa prétendante face à Karine Le Marchand. Alors que chaque candidat doit respecter une certaine confidentialité, contrats obligent. « Elle va recevoir un courrier d’avocat et n’a plus le droit de s’exprimer », a indiqué ce mardi à 20 Minutes l’agence qui gère la communication de l’émission.

De quoi faire taire Maria ? Attaquée sur les réseaux sociaux pour son comportement à l’antenne, la Meusienne répond régulièrement aux commentaires les plus virulents. « De quel droit je mérite cette haine ? Qu’est-ce que je vous ai fait ? Parce que j’ai une grande gueule ? Parce que je ne me laisse pas faire ? », s’est-elle ainsi énervée dans une vidéo, sans oublier de s’attaquer à la chaîne dans une autre : « M6 s’enrichit sur le dos de personnes en recherche d’amour. »