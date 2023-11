Les agents du FBI Bullit (Kad Merad) et Riper (Olivier Baroux) n’ont pas le choix. Leur comportement inacceptable alors qu’ils représentaient le célèbre Bureau Fédéral d’Investigation est sur le point de leur valoir une sanction de la commission de discipline. S’ils veulent y échapper, et redorer du même coup leur blason, il leur faut mettre la main sur le mystérieux serial killer de youtubeurs qui sévit à Washington… Le temps des neuf épisodes de Pamela Rose, la série, réalisée par Ludovic Colbeau-Justin, on retrouve tout le burlesque et l’humour décalé qui caractérisent d’ordinaire les aventures de ces personnages devenus cultes. Car voilà trente ans qu’ils accompagnent la carrière des deux comédiens. « On a tout fait avec Pamela Rose : la radio, la télé, le cinéma, le podcast… », s’amuse Kad Merad.

« Si on avait su que 30 ans plus tard, on serait là à en parler… »

Tout commence en 1993 sur OuiFM. « A cette époque, la radio est dirigée par Bruno Delport (qui coproduit aujourd’hui la série). C’est grâce à lui qu’on est là, se remémore Kad Merad. Avec Olivier, on a été engagés chacun de notre côté. On ne faisait pas la même tranche horaire. A 9 heures, il me passait le micro et moi j’allais jusqu’à 13 heures Plus ça allait, plus ce passage était l’occasion de faire des micro-sketchs. Bruno a décidé de nous faire travailler ensemble et on a créé le " Rock’n’roll circus ", une émission qui réveillait les Parisiens ». Dans cette matinale, la priorité est donnée à l’humour. « On s’est mis à faire des impros, sachant qu’on était très cinéma et télé ». C’est ainsi que naît Mais qui a tué Pamela Rose ? – en référence à Twin Peaks – et que sont créés ces deux personnages de flics américains. « Comment viennent Bullit et Riper ? On ne sait pas, on n’a pas réfléchi. Si on avait su que 30 ans plus tard, on serait là à en parler… C’était de l’impro, on n’écrivait pas. Un sketch parmi tant d’autres », assure Kad Merad.

Pouvoir « encore plus profiter des personnages »

L’affaire ne s’arrête pas là. A la télé, Kad et O continuent de donner vie à ces agents du FBI dans « La Grosse émission », la quotidienne qu’ils présentent sur Comédie !. Leur popularité auprès des téléspectateurs est tel qu’ils deviennent carrément les héros de deux longs-métrages, qui multiplient références et clins d’œil aux séries et films américains (X Files, Seven, Le Silence des Agneaux, 24 heures chrono…) : Mais qui a tué Pamela Rose ? d’Éric Lartigau, en 2003. ; et Mais qui a re-tué Pamela Rose ?, réalisé par le tandem de comédiens neuf ans plus tard. Puis on reste sans nouvelles de Bullit et Riper jusqu’en 2020. Le projet d’un Pamela Rose en direct, à la télévision, est un temps envisagé mais ne voit pas le jour. Or le scénario existe. Entre deux confinements, Kad Merad et Olivier Baroux ont l’idée farfelue de proposer à Canal+ un film audio, sorte de podcast de 90 minutes, disponible le soir du réveillon de Noël. « Ça a plutôt bien marché et on s’est dit : pourquoi on ne ferait pas une série ? », se souvient Bruno Delport, le coproducteur. Avec ces 9 épisodes de 30 minutes, les deux comédiens apprécient de pouvoir « encore plus profiter des personnages ». Confronté pour la première fois à l’écriture de ce format, Olivier Baroux souligne que si dans les films, « l’enquête pouvait paraître anecdotique pour laisser le plus de place aux gags et aux vannes », là on a une véritable investigation.

Mister V, fan de Bullit et Riper

« Pamela Rose, c’est notre lien, notre cordon à tous les deux, on est reliés à vie. Puis c’est tellement agréable à jouer, à écrire, puis d’embarquer des jeunes avec nous », se réjouit Kad Merad. Car les deux agents du FBI ont leurs fans, comme en atteste l’humoriste et acteur Mister V, qui joue un youtubeur dans la série. « Quand j’étais petit, je rêvais que je me retrouvais avec Bullit et Riper. J’ai grandi et commencé dans la comédie en ayant vu Pamela Rose donc la boucle est bouclée », résume-t-il. Aujourd’hui la franchise « Pamela Rose » a suffisamment de fans pour que la série se nomme ainsi sans qu’il n’y soit jamais fait référence dans aucun des neuf épisodes ! D’ailleurs, à l’international, cette production s’intitule Bullit et Riper, un titre bien plus simple et efficace pour ceux qui n’auraient pas les codes.