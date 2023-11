Après quatorze ans d’absence sur TF1, la « Star Academy » a rouvert ses portes l’an passé. Au fil de six semaines de compétition, les téléspectateurs ont pu faire connaissance avec les treize candidats de l’édition 2022.

A l’aube d’une nouvelle saison, que deviennent ces élèves depuis la finale du 26 novembre dernier ? Pour la plupart d’entre eux, album, EP ou single sont bel et bien au rendez-vous de l’après « Star Ac ».

D’ex-élèves bientôt sur scène

Gagnante de l’émission l’an passé, Anisha Jo a déjà dévoilé deux singles, Tu rayonnes et Automne. Son premier album, intitulé Lumière, accompagne le lancement de la nouvelle saison du télécrochet avec une sortie calée le 3 novembre. Autrice-compositrice et interprète, la chanteuse déclare sur son compte Instagram que ce disque « parle des récits de nos doutes, de nos peines, des ombres de nos vies, parfois dans le désespoir, mais il parle aussi de cette lumière qui ouvre les yeux de nos cœurs, nous donne le courage de continuer, de voir la beauté de ce qui nous entoure et surtout l’Amour avec un grand A qui est inconditionnel ». Anisha Jo sera sur la scène du Café de la Danse, à Paris, le 1er décembre prochain.

Il y a quelques semaines, Louis Albi a pour sa part dévoilé Pleurer de joie, un premier album aux chansons « très personnelles », a-t-il expliqué à 20 Minutes. Dès sa sortie de la « Star Academy », le finaliste savait ce qu’il voulait. « Quelque chose de fidèle à moi-même, une certaine élégance et un côté très pop. Des instrus à la guitare, de la batterie, un univers planant à l’américaine ou rock anglais, Charlie Puth, Harry Styles… Des envolées vocales, des notes plus basses et intimes. Je souhaitais parler de moi, que ce projet soit personnel, une présentation », a-t-il indiqué. Louis Albi défendra son premier album sur la scène de La Maroquinerie, à Paris, le 14 novembre.

De Compliqué à Chamboule-tout

Deuxième de la compétition l’an passé, Enola Cox a livré fin août un EP : Mémoire d’un été. Celui-ci contient trois titres dont elle a elle-même écrit les paroles (Belle et douce, J’ai failli te dire je t’aime, Mémoire d’un été). En juin, elle était à l’affiche du festival Vachement sonore, à Marigny-le-Lozon (Manche).

Ahcène, lui, a choisi le 3 novembre pour sortir un EP baptisé Passé. « Je me confie sur des périodes de ma vie qui m’ont fait souffrir mais surtout grandir » , mentionne-t-il sur Instagram.

Côté singles, les fans de la finaliste Léa Haddad doivent se contenter d’un seul titre pour le moment : Plus fort, une chanson signée Vitaa et Renaud Rebillaud. La même équipe – à laquelle s’ajoute Kendji Girac – se cache derrière Compliqué, le premier titre de Tiana. Juste avant l’été, Stan Rittner a dévoilé Qui es-tu ? et Julien Canaby T’as le temps. Après avoir signé chez Sony Music France, Paola Perrin a mis à disposition sur toutes les plateformes le titre Chamboule-tout. Enfin, Cenzo Tuihani a attendu le 6 octobre pour lancer Blabla.