De retour aux commandes des NRJ Music Awards, après la parenthèse Camille Combal l’an passé, Nikos Aliagas retrouvera bien Cannes et la Croisette cette année. Mais avec un changement de taille. Selon les informations du Parisien, la cérémonie, programmée en première partie de soirée le vendredi 10 novembre sur TF1, ne sera pas diffusée en direct mais enregistrée quelques heures plus tôt.

Une décision prise au vu du contexte sécuritaire et du déclenchement de l'« urgence attentat », depuis le 14 octobre et l’attaque du lycée d’Arras. « Le renforcement du plan Vigipirate, les alertes à la bombe à répétition au Château de Versailles et l’annulation des MTV Europe Music Awards, prévus ce week-end à Villepinte, nous imposent de renforcer la sécurité », avance un proche du dossier, interrogé par le quotidien.

Pas de montée des marches

En fonctionnant en différé pour cette 25e édition, la Une se garantirait ainsi de ne pas avoir à interrompre la diffusion du programme en cas d’évacuation du Palais des festivals. Même enregistré, le show devrait bénéficier d’un dispositif de sûreté encore accru. La production aurait d’ailleurs aussi décidé d’annuler purement et simplement la montée des marches, sur tapis rouge, des artistes invités et nommés.

Reste à trancher la question de la meilleure « chanson française de l’année », dont le prix est traditionnellement remis en fonction des votes du public transmis en direct pendant la diffusion du programme. Deux options seraient sur la table : « Soit on ne remet pas ce prix dans l’émission, soit Nikos Aliagas enregistre toutes les options et on diffusera la séquence en fonction du résultat », indique la source du Parisien.