L’endroit préféré de Karima Charni au château des Vives-Eaux de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) ? Elle nous le désigne du doigt. C’est ce petit coin, sur la plus haute marche de l’escalier extérieur, contre le pilier droit lorsque l’on a la grande porte d’entrée dans le dos.

Quand elle était candidate de la saison 4 de « Star Academy », il y a dix-neuf ans, elle aimait se poster ici, laisser vagabonder ses pensées en observant le parc et son étendue verte. Elle capturait cette vue pour sa mémoire en se disant « Regarde ce que tu es en train de vivre » afin de pouvoir, plus tard, convoquer l’image et laisser remonter les souvenirs. « Ce porche, c’est l’endroit qui résume toute ma Star Ac. Qu’est-ce qu’il s’en est passé des choses ici ! On discutait, on se consolait, on s’y installait en attendant l’arrivée des professeurs… », énumère-t-elle.

Karima Charni a fait son retour dans ces lieux l’an passé, avec la reprise de l’émission sur TF1, mais cette fois-ci en tant que coanimatrice. Après chaque prime, elle faisait – et le refera cette année – le trajet en autocar avec les élèves depuis les plateaux de la plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), recueillait leurs impressions, tenait un rôle de « grande sœur » bienveillante et, une fois le véhicule arrivé aux grilles du château, rebroussait chemin non sans avoir salué les star académiciens et leur avoir demandé de remettre leurs micros.

Pour cette nouvelle saison, lancée ce samedi à 21h10, ses fonctions s’élargissent : elle sera la voix off des quotidiennes et lancera les appels aux votes, depuis le bureau du directeur, après chaque nomination du mercredi. « Je suis accompagnatrice du programme, je ne suis pas en lien avec le corps professoral », précise-t-elle.

« Il y a des voleurs de minutes »

En ce jeudi matin de la fin du mois d’octobre Karima Charni joue les guides pour une dizaine de journalistes venue découvrir les nouveaux décors. Elle démontre son don d’omniscience. Elle parle de ce qu’elle a vécu ici en 2004 – on ne se rappelait plus que la promo de l’édition remportée par Grégory Lemarchal ne dormait pas dans le château mais dans des dortoirs aménagés dans une dépendance – et prouve, à l’évocation d’anecdotes, qu’elle a parfaitement suivi tout ce qu’il s’est passé l’année dernière.

Retour sous le porche, elle nous enjoint de regarder au loin : « Vous voyez ce ponton ? » On distingue effectivement une petite plateforme en bois surplombant un cours d’eau. « Eh bien, régulièrement, une femme venait y faire ses séances de yoga. Les élèves lui faisaient de grands gestes et essayaient d’attirer son attention mais elle ne les a jamais remarqués. Si ça se trouve, c’était une fidèle de l’émission et elle n’en a jamais rien su », sourit-elle.

On entre dans le château. Le grand escalier nous fait face, le fameux téléphone rouge est à son pied. Comme d’habitude, chaque élève disposera d’une minute par jour pour appeler un proche. « Il y a des voleurs de minutes, prévient l’habituée des lieux qui explique la marche à suivre. On décroche le combiné, on a alors en ligne quelqu’un de la production à qui l’on dit qui on veut joindre et on nous met en relation. Il y a une musique d’attente. A mon époque, c’était Laissez-moi danser, qui était l’hymne de notre saison. Lorsque la chanson changeait, c’était le signe qu’un autre de nos singles (En chantant, puis Adieu, monsieur le professeur) était en cours d’exploitation. »

La cuisine de la nouvelle saison de "Star Academy". - Laurent Vu / Sipa / TF1 / Endemol

On entre dans la première pièce à droite, la cuisine. « C’est un vrai lieu de vie où les star académiciens passent plus de trois fois par jour, commente Karima Charni. Là, ils auront tout pour préparer leurs repas. » On remarque des bocaux de pâtes sur lesquels chaque étiquette indique la durée de cuisson. 4 minutes pour les coquillettes, 9 pour les spaghettis sans gluten. « Il ne faut pas oublier que la plupart des élèves sont très jeunes et n’ont jamais cuisiné », souligne notre guide. Sur l’un des murs, un gigantesque planning attend les résidents pour leur rappeler qu’ils ne sont pas ici en vacances. « Ils auront leurs premiers cours à 7 heures et, à minuit, c’est l’extinction des feux », précise-t-elle.

61 caméras, plutôt discrètes

Direction le salon aux murs bleu pétrole. « C’est LA pièce, là où les élèves découvrent le plus de choses. C’est là où ils apprennent qui sont les nommés de la semaine, où ils suivent les débriefs hebdomadaires, où les principales annonces sont faites », rappelle Karima Charni. On remarque des néons évoquant les œuvres de Keith Harring, un type d’éclairage que l’on retrouvera dans d’autres pièces. Même chose pour l’espèce d’arc-en-ciel quadricolore, motif qui longe la paroi de plusieurs salles. La pièce donne sur une terrasse à laquelle les élèves auront accès, mais les fumeurs devront aller un peu plus loin en contrebas pour satisfaire leurs besoins de nicotine loin des caméras. En parlant de caméras : le dispositif en compte 61, plutôt discrètes. « Il n’y a pas de vitre sans tain. Contrairement à ma saison, où toutes les ouvertures sur l’extérieur étaient occultées, ils pourront profiter de la luminosité naturelle et voir ce qu’il se passe dehors. »

A l’étage se trouvent les chambres. Celle des filles oscille entre le rose pâle et le crème. Celle des garçons lorgne la couleur rouille. En 2004, saison où les élèves dormaient ailleurs, la première était dédiée au stylisme et la seconde aux séances photos, nous glisse l’animatrice. On repère dans un couloir un miroir orné d’un néon « Paris Latino » – l’un des nombreux clins d’œil à l’histoire de l’émission disséminés dans le décor.

Des messages laissés aux toilettes

On jette aussi un œil dans les toilettes qui, bien évidemment, restent à l’abri des caméras. Sur les murs, tous les star académiciens y ont laissé des petits mots qui n’ont jamais été effacés. La promotion 2022 a satisfait à la tradition. « Ne baissez jamais les bras. Keep going ! », a ainsi écrit la gagnante, Anisha. « Merci pour tout, je pars le cœur rempli d’espoir et de rêves », s’est épanchée Enola quand Louis a salué d’un « Merci pour cette aventure qui m’a grandi et changé ».

Karima Charni nous conduit dans les autres pièces, à l’extérieur du château, qui serviront aussi de décor quotidien à l’émission. Le théâtre dispose d’une plus grande scène que l’an passé. « Quand tu viens ici, tu sais que tu vas bosser et non piquer un somme. Techniquement, il y a tout ici pour répéter les évaluations et les primes. C’est d’ailleurs plus simple de s’entraîner ici que dans la salle de danse où tu entends ce qu’il se passe dans le château », suggère l’habituée des lieux.

Une nouveauté, la « salle du public »

La salle de danse justement, a des allures de grange norvégienne avec sa porte coulissante et sa façade cramoisie. On note que la production a investi dans une grande table. La seule vraie nouveauté dans le décor cette année, c’est « la salle du public », installée dans le même bâtiment que le bureau du directeur Mickaël Goldman (qui voit l’espace alloué être réduit de moitié).

La "salle du public", une nouveauté de l'édition 2023 de "Star Academy". - Laurent Vu / Sipa / TF1 / Endemol

Dans ce lieu aux murs hésitant entre le rose et le saumon, striés de bandes verticales lumineuses, un ou une élève pourra venir répondre aux questions des téléspectateurs ou tenter de les convaincre de voter pour lui. « Nous, on avait des questions du public qui s’affichaient dans le salon certains soirs, mais il fallait y répondre devant tout le monde. J’aurais bien aimé avoir accès à une pièce comme celle-ci pour donner ma réponse sans qu’aucun autre élève n’entende », plaisante Karima Charni.

« Cet endroit, outre le téléphone rouge, sera leur seule manière de communiquer avec l’extérieur, reprend-elle. On ne peut pas empêcher un artiste d’avoir une connexion avec son public ». Mais hors de question de les laisser accéder à leurs réseaux sociaux. L’animatrice explique : « Les élèves sont dans une bulle, il ne leur est pas utile de savoir quel est leur nombre de followers. Et puis, leur planning est très chargé, mieux vaut qu’ils se concentrent sur le travail. » Avant de prendre congé, notre guide, nous laisse en nous disant avec enthousiasme avoir « hâte » que l’émission recommence. « Cette saison s’annonce dynamique et divertissante », prédit celle qui sera là pour tout nous raconter.