L’émission BFM politique, diffusée dimanche à la mi-journée, a été interrompue à deux reprises par des intrus s’invitant en pleine interview de Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête aux élections européennes, provoquant l’évacuation du plateau. L’entretien avec Marion Maréchal a été perturbé une première fois cinq minutes environ après son début par un homme se revendiquant du collectif écologiste Dernière Rénovation.

L’homme s’est positionné au côté de Marion Maréchal, sans que son visage soit montré à l’antenne. Selon une photo que l’AFP s’est procurée, l’individu s’est ensuite assis sur la table des présentateurs, arborant un tee-shirt blanc portant l’inscription, en anglais, « We have 521 days left » (« Il nous reste 521 jours »). »

« Il n'y a plus de public » désormais.

L’antenne a été coupée dans la foulée, et l’émission a repris quelques minutes plus tard… avant d’être de nouveau interrompue par un homme criant : « nous avons le pouvoir ». « Certains individus dans le public ont fait le choix d’interrompre cette émission », a déploré, après cette pause forcée, le présentateur Benjamin Duhamel, indiquant « qu'il n'y a plus de public » désormais.