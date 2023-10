C’était l’un des principaux acteurs du célèbre feuilleton. Alors que le décès du comédien Marwan Berreni a été confirmé hier après la découverte d’un corps dans une ferme du Rhône, la production de Plus belle la vie a tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

« Marwan a occupé une place très importante au sein de la famille Plus belle la vie, par sa belle énergie et son professionnalisme sur les plateaux de tournage, toujours à l’écoute et bienveillant avec l’ensemble des équipes », rappelle la production sur Facebook, qui partage sa « profonde tristesse ».

Et de conclure : « nos pensées vont tout particulièrement à ses parents, à sa famille et à ses proches auxquels nous adressons nos sincères condoléances ». « C’était un soleil, un type adorable, souriant. On pense à sa famille, à ses proches », a déclaré à l’AFP Stéphanie Brémond, directrice générale adjointe chargée des feuilletons de la société de production Newen France.

Un hommage dans la série à déterminer

L’acteur avait intégré le casting en 2009 pour interpréter le rôle d’Abdel Fedala. Au début de l’été, avant la disparition du comédien, le directeur général adjoint chargé des contenus de TF1 avait indiqué que ce personnage devait bel et bien être dans la nouvelle version rachetée par la chaîne. Mais au vu des événements, la production s’est adaptée.

« Quand on a commencé à travailler sur les premiers épisodes, on savait qu’il avait disparu et qu’on ne mettrait donc pas son personnage au-devant des premières histoires », a expliqué Stéphanie Brémond à l’AFP. C’est pourquoi « dans les premiers épisodes, on ne va pas particulièrement y faire allusion ». « Ce à quoi on est en train de réfléchir, c’est comment on va en parler, d’une manière ou d’une autre, à un moment. Mais c’est encore très tôt », a-t-elle poursuivi.

Marwan Berreni n’avait plus donné signe de vie après un accident de la route dans lequel il était possiblement impliqué. Dans la soirée du 3 août, à Mâcon, une femme de 37 ans avait été percutée par un 4x4 correspondant à celui de l’acteur, installé dans la région. Elle avait été grièvement blessée, et le conducteur avait pris la fuite.