Ils sont arrivés sans crier gare. Qui sont-ils ? Les catalogues de jouets pour les fêtes de fin d’année. Ils passeront du fond de votre boîte aux lettres aux mains de vos enfants, prêts à faire leur sélection. Mais que vont-ils demander cette année ? Le trio gagnant sur le marché français du jouet, selon La revue du jouet, c’est V-tech Baby, Pokémon, Barbie et la… Pat’Patrouille (Paw Patrol en version originale).

Eh oui, Ryder et ses petits amis à quatre pattes vont peut-être quitter le petit et grand écran – le deuxième film de la licence est en salles depuis une semaine – pour traîner dans votre maison. Le rêve ? Plutôt le cauchemar de certains parents, qui ont répondu à notre appel à témoignages, comme Aurélie : « mon fils de 3 ans regarde Pyjamasques et Pat’Patrouille, je ne sais pas lequel m’agace le plus ». Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, sa fille, comme celles d’Inchanti et Léa, est accro à Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir.

L’obsession Pat’Patrouille

Plus obsédé est l’enfant et plus grande est la gloire des parents de le supporter. Plusieurs de nos lecteurs nous ont « alertés » sur la folie Pat’Patrouille. Le dessin animé phénomène est diffusé depuis dix ans dans 170 pays, dont la France. Entre le 1er septembre 2022 au 30 juin 2023, la série animée a enregistré en moyenne 40 % de part d’audience sur TF1 auprès de la cible des enfants de 4 à 10 ans, analyse l’institut de mesures Médiamétrie.

Et selon une étude réalisée en 2019 par Licensing International, les produits représentant Chase, Stella, Marcus, Zuma, Rocky et Ruben sont les plus populaires dans le monde auprès des tout-petits, devant Mickey Mouse et la Reine des neiges : 90 % des garçons âgés entre 4 et 10 ans les connaissent, 83 % du côté des filles. « C’est une quasi-obsession » pour mon fils de 4 ans, nous écrit Charlène. Et l’équipe des super-héros canidés n’est pas seulement à la télé et sur les réseaux sociaux. « Livres, peluches, yaourts, gâteaux, chaussures, vêtements… Il y en a dans tous les rayons lorsque vous faites les courses. C’est incroyable à quel point le marketing pour les enfants est exacerbé. Au grand dam des parents », décrit Charlène. Même son de cloche pour Karima dont le fils de 3 ans et demi voue un amour démesuré à un « petit bus Paw Patrol qu’il ne pose jamais ». « Si je veux le punir, je confisque son bus », confie la maman.

S.O.S parents à bout

Il ne suffit donc pas d’éteindre la télé pour que le calvaire prenne fin. Le dessin animé préféré de la fille de Freddy, Les Sisters, est devenu une source de… bêtises. « Ils font les mêmes conneries à la maison avec son frère ! », dit le papa. Et « la musique qui nous insupporte c’est dans Blue et ses amis », rajoute-t-il. « Ici c’est Sam le pompier ! A tel point qu’il s’endort avec des camions de pompiers dans les mains, qu’il les emmène n’importe où et qu’il dit pin-pon toute la journée », témoigne Clémence. Chez Nat, c’est « Peppa Pig, Hello Kitty, Pat’Patrouille et Titounis ». « On les entend à longueur de journée avec leur figurine et jouets », raconte-t-elle.

Dans la catégorie des dessins animés « abrutissants », on retrouve selon nos lecteurs Bob l’éponge. « Sa voix est insupportable », estime Anne-Laure, qui est aussi fatiguée par Les lapins crétins. Pour Nicolas, l’éponge de mer jaune est « foncièrement débile », même si « le pire, c’est Peppa Pig », selon lui. Carine essaie d’ailleurs de détourner son fils du petit cochon et sa famille « qu’il veut regarder systématiquement, en boucle ». Maëva, elle, n’en peut plus de Hé, Oua-Oua. « Les personnages sont niais et mes enfants appellent désormais les chiens des Oua-Oua, alors qu’ils savent tous dire chien parfaitement », s’agace-t-elle. « Je ne parle pas non plus des réflexions des gens qui leur demandent s’ils disent Meuh-Meuh pour les vaches ».

Et quid des dessins animés suprêmes alias les Disney ? Pour Marc, c’est une horreur : « Déjà ça me porte sur les nerfs que ça chante pendant une bonne moitié mais ça continue lorsque les enfants (du moins ma nièce) répètent les refrains jusqu’au dodo ». Bon courage, il reste 67 jours avant Noël.