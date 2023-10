M6 relance « Le Maillon faible », avec Vincent Dedienne à l’animation

« Le Maillon faible » fera son retour prochainement sur M6 avec Vincent Dedienne à la présentation. L’information, dont 20 Minutes a pu obtenir confirmation, a été révélée ce lundi par Var-Matin. Notre confrère précise que la nouvelle mouture du jeu sera produite par BBC France et programmée en prime time.

Si le choix de l’acteur et humoriste à l’animation semble surprenant, elle l’est moins lorsque l’on connaît sa passion pour le jeu culte du début des années 2000 et sa présentatrice emblématique Laurence Boccolini. Vincent Dedienne avait rencontré, ému, cette dernière sur le plateau de « Quotidien » fin 2016. « Je suis tombé fou dingue amoureux d’elle quand j’étais enfant et ça ne m’a pas quitté », avait-il déclaré, ajoutant : « elle était une comédienne géniale dans "Le Maillon Faible", dans Mademoiselle Joubert, quand elle écrivait des chroniques dans "Rien à cirer" sur France Inter. »

Dans la culture populaire

Laurence Boccolini avait présenté « Le Maillon faible » sur TF1 de 2001 à 2007. L'émission avait été relancée le temps d’une saison, en 2014 et 2015, sur D8 (aujourd’hui C8).

Le programme fait partie de la culture populaire française. Des extraits marquants du jeu (dont le numéro génial consacré aux jumeaux et jumelles) sont régulièrement partagés sur les réseaux sociaux. Cet été, la saison 2 de « Drag Race France » en avait imaginé une version parodique intitulée « Le Talon faible ».