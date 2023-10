Les mystères de l’amour, gloire et beauté… Des mots qui font rêver. C’est le crossover que l’on n’avait pas vu venir et qui a fini par atterrir dans nos boîtes mail ce jeudi après midi. « Le célèbre feuilleton quotidien Amour Gloire et Beauté accueille en guest star exceptionnelle Elsa Esnoult pour trois épisodes spectaculaires », annonce le groupe TF1.

La comédienne apparaîtra en tant que Fanny Greyson, son personnage des Mystères de l’amour qui a fait le voyage jusqu’à Los Angeles mue par un enjeu de taille : trouver « la robe de ses rêves » parmi les collections de la Maison Forrester. Lors de son périple, elle rencontrera Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang) et Eric (John McCook).

Un aperçu dans « 50 Minutes inside »

Les téléspectateurs de TF1 devront s’armer de patience car, si les trois épisodes du soap opera seront programmés début novembre sur la chaîne américaine CBS, ils ne le seront pas avant plusieurs mois en France, en raison de l’important décalage entre les diffusions de chaque côté de l’Atlantique.

Le séjour californien de Fanny intégrera cependant également l’intrigue des Mystères de l’amour sur TMC. Celles et ceux qui trépignent pourront combler leur attente en découvrant les premières images du tournage ce samedi, en fin d’après-midi, dans 50 Minutes inside, sur TF1.